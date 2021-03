10 Marzo 2021

I DISAGI

L'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore sulla provincia di Latina ha creato ovviamente problemi ai terreni. In questo periodo i campi sono in preparazione per la semina delle colture primaverili e principalmente si coltivano ortaggi o verdure a foglia. I disagi maggiori si sono riscontrati nel sud pontino, ma non solo: «Era circa un mese che non pioveva in questo modo e i campi non sono riusciti a reggere la grande quantità d'acqua a causa dell'impermeabilizzazione che si crea proprio nei periodi di scarsa piovosità spiega il direttore di Confagricoltura Latina, Mauro D'Arcangeli i campi di ortaggi, soprattutto nella zona di Terracina, sono sott'acqua. Non possiamo imputare la colpa a nessuno, tantomeno al Consorzio di Bonifica in quanto i canali erano puliti. E' stato però un evento eccezionale e il terreno non è riuscito ad assorbire la grande quantità di acqua caduta. Fortunatamente non sono stati registrati problemi alle strutture. Al momento non possiamo avere una stima reale dei danni perché tanto dipenderà anche dalle prossime ore, se continuerà a piovere, con i canali al limite della capienza, sicuramente si potrà parlare di emergenza, al momento però si spera che la situazione rimanga tale e dunque che i campi siano in grado di assorbire tutta l'acqua».

Il direttore subito nella mattinata di ieri ha visitato le aziende del nord della provincia e nelle prossime ore verificherà di persona anche le condizioni nel sud pontino. «Certo questo ulteriore problema non ci voleva in un momento di così grande difficoltà per gli agricoltori, così fortemente colpiti dalla crisi economica dovuta al Covid», spiega D'Arcangeli.

Ha fatto immediatamente un giro di ricognizione con tutte le delegazioni presenti sul territorio il direttore di Col diretti Carlo Picchi secondo il quale «la situazione è ancora sotto controllo, bisognerà vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Se dovesse continuare a piovere questo potrebbe rappresentare un problema e si potrebbero verificare danni anche ingenti. I canali comunque sono sotto monitoraggio costante e anche se i livelli sono molto alti, si può dire che gli impianti dei Consorzio hanno funzionato. Continueremo a tenere alta l'asticella dell'attenzione per evitare la crisi» spiega Picchi.

Francesca Balestrieri

