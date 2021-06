Sabato 26 Giugno 2021, 05:01

SAN FELICE CIRCEO

Il lungomare di Viale Europa, a San Felice Circeo, sarà oggetto di un profondo restyling. Il Comune di San Felice Circeo ha ottenuto infatti un cofinanziamento della Regione Lazio di 3.000.000 di euro, su un progetto di 3.600.000 euro, per la realizzazione del piano di ammodernamento denominato Mare di Circe. Previsti una serie di interventi: il recupero dell'area di Torre Olevola con la creazione di un giardino attorno all'antica struttura difensiva laziale; nuovi percorsi pedonabili, carrabili, e ciclabili; guide per disabili; una pista ciclopedonale; nuovi accessi alle spiagge libere, dove sorgeranno i Lidi del mito, una serie di aree attrezzate con pergole, moduli servizi e aree verdi di pubblica utilità abbellite, grazie a un accordo tra Il Comune e l'ENEA, con arredi urbani creati appositamente recuperando e riutilizzando la Posidonia. «Valorizzeremo un'area, importante storicamente e strategica dal punto di vista turistico - sottolinea il sindaco Giuseppe Schiboni - Bisogna iniziare a ripensare i litorali in una chiave che coniughi modernità ed ecosostenibilità. In un'area vincolata paesaggisticamente si può intervenire in modo non invasivo e rispettoso del territorio, inserendo elementi altamente tecnologici usando materiali rispettosi dell'ambiente e sfruttando risorse ottenute da fonti rinnovabili». L'intero percorso sarà dotato di videosorveglianza; colonnine di ricarica bike, wheeelchair e auto; digital signage; wifi; servizi igienici; presidi sanitari; erogatori di acqua microfiltrata e refrigerata, e docce. I pali dell'illuminazione, alimentati da pannelli fotovoltaici, saranno intelligenti, in grado di limitare il consumo di energia e di evidenziare i punti sensibili. Nella realizzazione dei lavori saranno impiegati cemento, intonaco e vernici fotocatalitiche, in grado si trasformare l'anidride carbonica in sali minerali. Per le aree verdi, il Parco Nazionale del Circeo, partner del progetto, fornirà i semi di alcune piante tipiche del territorio, mentre sarà previsto l'inserimento di essenze botaniche, capaci di comportarsi da barriera alle polveri. «Il nuovo Lungomare di Circe sarà un parco culturale, ulteriore tassello del mosaico avviato con la Città della Cultura della Regione Lazio 2019» spiegano il progettista, l'architetto Luca Calselli, e il direttore artistico Dario Biello di Ri-Gymnasium.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA