27 Maggio 2021

LA STORIA

Un bimbo di pochi mesi chiuso all'interno di un'auto, soccorso da un poliziotto fuori servizio. Il piccolo non era stato lasciato volontariamente nell'abitacolo ma si è trattato di un errore che per fortuna non ha avuto nessuna grave conseguenza. Tutto è accaduto nella mattinata di ieri a Borgo Sabotino, nei pressi di un ufficio postale.

La mamma del piccolo aveva appena parcheggiato il veicolo ed era scesa per fare il giro e sganciare il bambino dal seggiolino del sedile anteriore per tirarlo fuori.

Sono stati sufficienti pochi istanti però perché si rendesse conto del terribile errore: aveva infatti dimenticato le chiavi all'interno dell'auto e non aveva più la possibilità di aprire lo sportello dall'esterno.

La vettura inoltre era stata posteggiata al sole e senza riparo. La donna è stata quindi presa dal panico e le sue grida hanno attirato l'attenzione di un agente della polizia scientifica in servizio alla questura di Latina, in quel momento libero dal servizio, che si trovava a passare in zona.

Il poliziotto non ci ha pensato due volte: è intervenuto immediatamente per rassicurare la signora e ha infranto il deflettore dello sportello posteriore riuscendo ad aprire lo sportello.

In pochi minuti dunque il bambino è stato liberato ed è potuto tornare tra le braccia della mamma. Una vicenda a lieto fine che è valsa all'agente il plauso dei suoi diretti superiori e del questore di Latina, Michele Spina.

La.Pe.

