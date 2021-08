Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

IL DRAMMA

Un malore fatale, la moglie che capisce che è accaduto qualcosa di serio, la persona che è dall'altra parte del telefono che lo chiama con insistenza, lui che cade a terra privo di sensi. Sono gli ultimi minuti di Antonio Pennacchi, lo scrittore di 71 anni che con i suoi libri aveva conquistato l'Italia dando lustro a Latina, all'agro redento, perché no al suo definirsi fasciocomunista.

Con Canale Mussolini aveva vinto il premio Strega e quando qualcuno provava a rilanciare l'idea di chiamare Littoria il capoluogo, con il suo fare apparentemente burbero e sempre schietto, ripeteva che una cosa si poteva fare subito: restituire al canale delle Acque alte, il nome appunto di Mussolini. Il resto era inutile.

LA RICOSTRUZIONE

Erano circa le 17 quando lo scrittore è stato colto da un malore. In passato aveva già avuto problemi cardiaci, per questo la moglie ha capito immediatamente e chiamato il 118. Nel giro di pochi minuti sono arrivati l'ambulanza dell'Ares e l'auto medica, proprio perché si trattava di qualcosa di serio. È stato fatto di tutto per provare a rianimarlo, usato il defibrillatore e svolte le manovre che si fanno in casi del genere, ma purtroppo alla fine è stato constatato il decesso. La notizia si è sparsa in pochi minuti, un tam tam incredulo inizialmente e che poi ha trovato triste conferma. Sì, Antonio Pennacchi era morto. Ne aveva attraversate tante, dal punto di vista dei malanni, ma era sempre tornato più pimpante di prima. Questa volta, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere.

IL CORDOGLIO

Unanimi le manifestazioni dei rappresentanti delle istituzioni pontine e non solo, di diversi politici, ma spontanea la processione verso la sua abitazione di Borgo Podgora. Lì si trasferiva d'estate, quando in centro - nei pressi della galleria che porta il suo stesso cognome - faceva troppo caldo nell'appartamento. Lì, in campagna, riceveva pochi amici fidati, era il suo rifugio estivo ma al tempo stesso un ritorno alle origini, ai coloni arrivati nella terra da redimere, sorte che era toccati ai genitori. La casa ben presto ha visto arrivare familiari e amici, mentre si è cercato di tenere a distanza i giornalisti e i fotoreporter che immancabilmente si sono avvicinati di fronte alla scomparsa di un personaggio del suo calibro.

La salma è stata ricomposta nella sua abitazione a cura della Ifal di Latina, ma non si sa ancora se fungerà come camera ardente aperta anche al pubblico o i familiari riceveranno solo le persone più strette. Sono momenti molto difficili, del resto, la notorietà del personaggio fa sì che molti vogliano dargli un saluto, ma va considerata anche la riservatezza dei parenti. Pennacchi lascia la moglie e due figli, oltre a fratelli e nipoti.

I funerali dovrebbero svolgersi domani mattina nella cattedrale di San Marco, a Latina.

LE BATTAGLIE

Come Fasciocomunista aveva dato il suo sostegno alle elezioni al candidato sindaco Filippo Cosignani con la lista Antonio Pennacchi - Futuro e libertà nel 2011. Quello che immaginava come un laboratorio «politico artistico rivoluzionario» ebbe grossa risonanza sui media, ma poca fortuna nelle urne fermandosi all'1%. Quando si stava realizzando il nuovo palazzo nei pressi delle autolinee, all'angolo tra via Romagnoli e viale Giulio Cesare, si battè affinché fosse salvato l'eucalipto dell'epoca di fondazione, ma non venne ascoltato. In politica era stato nel Msi e nel Psi, nel Pci, da sindacalista nella Cgil e nella Uil. Sempre contro. Lo ricordò ai funerali di Ajmone Finestra, commosso, quando dal pulpito salutò la salma prima con il braccio teso e poi il pugno chiuso.

IL LAVORO

Aveva dato il suo benestare alla collaborazione con il rinnovato museo Cambellotti, dove le sue storie avrebbero introdotto i visitatori a cosa è stata la bonifica. Lavorava, poi, a nuove pubblicazioni, legate alla storia della città. Voleva raccontarla da punti di vista diversi, mai banali come sapeva essere lui quando scriveva e quando parlava in pubblico o capitava di incontrarlo con l'immancabile cappello e il bastone per sorreggersi dopo un'operazione alla schiena.

Si era rimesso in piedi e aveva ripreso la sua vita di sempre, quella di un ex operaio della Fulgorcavi che era arrivato ai vertici come scrittore. Ieri, purtroppo, il suo cuore si è fermato per sempre.

Giovanni Del Giaccio

