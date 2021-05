7 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







GIUDIZIARIA

Il 2020 è stato un anno difficile anche per la giustizia amministrativa in provincia di Latina.

Il Covid ha infatti costretto il Tar non soltanto a lavorare con un organico ridotto davvero all'osso ma anche a modificare in maniera radicale la gestione delle udienze soppresse per l'intero mese di marzo in coincidenza con il lockdown con un bilancio finale che fa registrare un numero di pronunce definitive e interlocutorie ridotte ed una decrescita delle decisioni relative alla chiusura dei contenziosi mentre non ha subìto arresti il processo cautelare.

È quanto emerge dalla annuale relazione del presidente della sezione di Latina del Tar Antonio Vinciguerra presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che quest'anno però non si è svolta con la tradizionale cerimonia presso la sede del Tribunale, proprio in ottemperanza alle norme sul distanziamento.

I DATI

Nell'anno trascorso i nuovi ricorsi depositati sono stati 713 con una diminuzione dell'8,6% rispetto a quelli del 2019, circostanza che conferma la tendenza alla diminuzione del contenzioso amministrativo delle province di Latina e Frosinone avviata nel 2017 e interrotta soltanto nel 2019'.

Le maggiori diminuzioni del contenzioso si sono registrate in materia edilizia e urbanistica con 244 ricorsi rispetto ai 259 dell'anno precedente ma sono diminuiti anche quelli relativi all'esecuzione del giudicato (59 ricorsi contro 73) e del pubblico impiego (16 contro 30). Ci si è rivolti meno alla giustizia amministrativa anche in materia di istruzione scolastica e per questioni ambientali. Gli effetti dell'emergenza si possono leggere nei numeri: c'è stata infatti una riduzione delle sentenze pubblicate del 40% rispetto al 2019 mentre sono aumentate le ordinanze cautelari (+10,89%) e i decreti cautelari (+43,62%) mentre ordinanze collegiali e decreti ingiuntivi sono diminuiti del 29,31%.

Complessivamente nel 2020 sono pervenuti 713 ricorsi, ne sono stati definiti 678 (contro i 913 del 2019) mentre quelli pendenti ammontano a 2.785 mentre l'anno precedente erano 2.753. Le sentenze sono state 264, le ordinanze cautelari 303, i decreti decisori 275.

GESTIONE PARTICOLARE

Questi dati, si sottolinea nella relazione, «riflettono la gestione particolare e l'andamento straordinario del processo amministrativo nel periodo dell'emergenza pandemica con pronunce definitive ridotte per la soppressione delle udienze nella fase più critica». Il regime dell'emergenza ha anche privilegiato le ragioni della continuità processuale ponendo una serie di restrizioni al contradditorio in aula, alla discussione e al confronto tra difensori, tutti elementi caratteristici di un processo che la discussione per via telematica riesce a sostituire.

ORGANICO RIDOTTO

A determinare il rallentamento dell'attività ha però contribuito anche l'organico ridotto al minimo con tre soli magistrati in servizio invece dei sette previsti e la carenza di personale amministrativo.

Tale circostanza ha quindi avuto come conseguenza l'interruzione della positiva decrescita del contenzioso pendente che aveva invece caratterizzato i due anni precedenti e ha determinato un lieve incremento dei fascicoli arretrati.

Una nota positiva è arrivata però con l'assegnazione di un quarto magistrato sotto forma di missione semestrale di lunga durata mentre si attende un incremento dell'organico grazie ai concorsi in fase di svolgimento, circostanza che secondo il presidente del Tar lascia intravedere per il 2021 alcune schiarite.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA