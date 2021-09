Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

LA TRAGEDIA

Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri l'esame esterno delle tre vittime dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica sulla Frosinone-mare. Nell'obitorio del cimitero di Terracina il medico legale Lucia Talone, nominato dal sostituto procuratore Valerio De Luca titolare dell'indagine, ha eseguito un sommario esame sui corpi di Francesco Scacchetti, 39enne di Priverno, Daniele Narducci, 64enne di Patrica e la compagna di quest'ultimo Luciana Piccirilli di Ferentino. All'esame ha partecipato anche il comandante della Polizia stradale di Terracina, Giuliano Trillò, che con i suoi uomini da domenica si sta occupando di ricostruire la dinamica che ha portato a quell'inferno lungo l'arteria che congiunge Terracina e Frosinone.

A conclusione dell'iter è stato disposto il dissequestro e firmato il nulla osta per la restituzione alle rispettive famiglie che adesso potranno organizzare i funerali dei propri cari. Per quanto riguarda Scacchetti le esequie, delle quali si occupano le onoranze funebri San Gaspare di Sonnino, saranno celebrati domani alle 11 nella cattedrale di Priverno in piazza del Comune. A celebrare ci sarà l'arciprete don Giovanni Gallinari, hanno annunciato la propria partecipazione per accompagnare Francesco nel suo ultimo viaggio i due gruppi di motociclisti di Priverno, Passione Moto e I Centauri dei Lepini: quest'ultimo gruppo era quello con il quale il 39enne era uscito per la gita domenica. I bikers saranno presenti tutti con le proprie moto per ricordare l'amico scomparso.

Nel frattempo l'inchiesta della Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo plurimo, va avanti. Già nella giornata di lunedì la Stradale di Terracina ha consegnato una prima informativa al pubblico ministero De Luca ma gli accertamenti tecnici non sono di certo conclusi: nei prossimi giorni infatti saranno effettuati altri esami per definire nel dettaglio le modalità del drammatico frontale. Le cose certe sono che a scontrarsi sono state la moto sulla quale viaggiava Scacchetti e quella con a bordo Narducci e la Piccirilli, che la velocità era molto elevata e che probabilmente all'origine dello schianto c'è stato un sorpasso azzardato di uno dei due veicoli che secondo i primi accertamenti degli investigatori ha invaso l'altra carreggiata sulla quale viaggiava il secondo mezzo. Un impatto inevitabile dalle conseguenze drammatiche visto che ha determinato l'esplosione e un principio di incendio di una delle moto mentre i pezzi dei mezzi sono volati ovunque: alcuni sono stati ritrovati addirittura a 500 metri di distanza, altri hanno colpito altri bikers tre dei quali sono rimasti feriti. Le loro condizioni restano stabili: il più grave, trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma con l'eliambulanza, è ancora in prognosi riservata mentre gli altri due sono ricoverati al Santa Maria Goretti di Latina.

Elena Ganelli

