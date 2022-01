Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:02

FORMIA

Il consiglio comunale di Formia, riunitosi in seduta urgente martedì scorso, ha deliberato sull'unico punto all'ordine del giorno ovvero il recesso unilaterale dalla convenzione di gestione del servizio di segreteria generale con il Comune di Priverno, in vigore dal marzo 2021. L'amministrazione comunale ha deciso di non continuare con l'attuale segretario comunale Alessandro Izzi. Lo scorso 7 gennaio il sindaco Gianluca Taddeo ha richiesto all'Agenzia (Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali) la pubblicazione dell'avviso di copertura per la nomina del nuovo segretario della sede di segreteria del Comune di Formia. Il punto è stato approvato con 22 voti favorevoli, unica astenuta il consigliere comunale Immacolara Arnone, mentre erano assenti Caterina Merenna e Caterina Nocella. L'amministrazione comunale, si legge nella delibera di consiglio comunale, ha necessità di «disporre delle prestazioni del segretario comunale a tempo pieno, dovendo lo stesso adempiere, come palesatosi recentemente a seguito delle proclamazioni di avvenuta elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, a numerosi e complessi compiti istituzionali dell'Ente e a sovraintendere all'attività degli organi di governo e degli uffici impegnati nell'attuazione degli obiettivi del programma di mandato, ragione per cui la convenzione in essere non è più compatibile con le esigenze di questo Ente». Il recesso avrà decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di notifica della delibera di consiglio comunale al Comune di Priverno. Altro cambiamento riguarda il settore dei Lavori pubblici. Il sindaco Taddeo ha dato incarico a tempo determinato al nuovo dirigente tecnico: si tratta dell'Ingegner Giovanni Falco. Si legge nel decreto di nomina: «risulta ampiamente in possesso dei titoli, della preparazione professionale, dell'esperienza di servizio oltre che delle attitudini necessarie allo svolgimento dell'incarico dirigenziale presso il settore Lavori pubblici del Comune di Formia». Un profilo professionale «caratterizzato da elevata esperienza maturata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni». Falco prenderà servizio ufficialmente il prossimo 1 febbraio.

Giuseppe Mallozzi

