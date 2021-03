9 Marzo 2021

SEZZE

Un buco nell'acqua per 2,5 milioni di euro. A tanto ammonta il finanziamento per opere pubbliche, quali la messa in sicurezza di edifici e strade e la mitigazione del dissesto idrogeologico, ai sensi della legge 145 del 30 dicembre 2018 che il Comune di Sezze non è riuscito a centrare. La notizia corre veloce e piomba sui banchi della politica con una richiesta di immediata convocazione di Consiglio comunale per fare chiarezza. Un'occasione buona anche per chiedere lumi su un'altra opportunità che la giunta del sindaco Sergio Di Raimo si sarebbe lasciata sfuggire per la copertura di spese di progettazione di lavori pubblici ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019. La richiesta è stata sottoscritta dai consiglieri Giovanni Bernasconi, Mauro Calvano, entrambi usciti da tempo dalla maggioranza, Rita Palombi (nella foto) ed Eleonora Contento di Sezze Bene Comune, Serafino Di Palma e Paride Martella di Bianco Leone e Giovanni Moraldo di Forza Sezze.

Un'opposizione eterogenea ma compatta in questa vicenda, mettendo in evidenza che molti altri Comuni della provincia, almeno per quanto riguarda la legge 145, hanno portato a casa il risultato. «Il Comune di Bassiano scrivono ha ottenuto 924.930 euro (massimo ammissibile in base alla popolazione), Aprilia 4.995.760 euro, Cisterna 1.900.000 euro, Latina 1.577.765,26 euro, Cori 2.494.897 euro, Pontinia 1.556.434, Priverno 2.500.000 euro, Roccagorga 800.000, San Felice Circeo 2.500.000 euro, e tutti gli altri Comuni inclusi nell'elenco».

IL SINDACO

Per il sindaco Di Raimo la vicenda non è grave come sembra: «L'opposizione è animata da una campagna elettorale malfatta. Intanto perché qui non stiamo parlando di una perdita di finanziamento. Certo potevamo stare nell'elenco degli enti finanziabili e non ci stiamo, ma ho avuto rassicurazioni che ad agosto ci saranno altri fondi disponibili e pertanto ripresenteremo la domanda. Una campagna elettorale malfatta anche perché si citano soltanto gli esiti negativi delle richieste di finanziamento, omettendo invece quelle che sono andate in porto». «Nel caso specifico dei 2,5 milioni conclude il sindaco - c'è stato un errore, qualcosa che non ha funzionato nella trasmissione dei dati riguardanti il bilancio comunale. Vorrei ricordare che questo è stato l'anno del Covid, che ha ostacolato molti procedimenti».

Rita Cammarone

