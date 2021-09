Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

IL COLLOQUIO

«Sono cocciuto, conosco le insidie del ruolo ma ho anche il coraggio di metterci la faccia ancora una volta». Riassume così, Sergio Di Raimo, la scelta di scendere di nuovo in campo e concorrere alla carica di sindaco di Sezze a pochi mesi dalla traumatica interruzione della sua prima consiliatura, culminata con le dimissioni rassegnate a marzo. Un'esperienza segnata da diversi ostacoli, la diffusione della pandemia ma soprattuto l'inchiesta sul cimitero, uno scossone per la città e un susseguirsi di defezioni nell'amministrazione che hanno spinto Di Raimo a presentare le dimissioni irrevocabili che hanno aperto la strada al commissariamento e al ritorno alle urne. Il candidato del Partito Democratico parla però anche dei traguardi raggiunti: «Le cose di cui vado fiero sono diverse, due su tutte mi inorgogliscono - ha spiegato ripercorrendo i passaggi cruciali della primo mandato - La messa in sicurezza dell'Istituto Valerio Flacco e la gestione del lockdown. Il plesso di Via Bari aveva bisogno di interventi importanti, reclamati dalla dirigenza scolastica già dal 2003. Oggi quel plesso è totalmente ristrutturato e messo in sicurezza con uno stanziamento di 539 mila euro. Da marzo 2020 fino a quando siamo stati in carica - ha proseguito Di Raimo, in riferimento alla questione Covid - abbiamo gestito la pandemia nel migliore dei modi e questo ci è stato riconosciuto anche da altri sindaci. Abbiamo risposto presente e siamo intervenuti sia sulle esigenze materiali dei cittadini e sia sulle esigenze psicologiche». Ed è proprio sull'onda di questi primi risultati raggiunti che il commercialista 56enne ha scelto di mettersi in gioco ancora una volta, perché, come lui stesso spiega «quattro anni non potevano bastare, per migliorare il paese c'è bisogno di più tempo. Inoltre - prosegue Di Raimo - ho constatato che godo della fiducia di tanti cittadini, professionisti, imprenditori, ex consiglieri e con loro abbiamo costruito una coalizione forte, con 5 liste, che saprà garantire progresso e stabilità». Queste le parole chiave del nuovo progetto di Di Raimo, che da una parte mira a consolidare i traguardi già raggiunti e dall'altra a raddrizzare il tiro rispetto alla prima esperienza da sindaco. «Nonostante le tante difficoltà che abbiamo incontrato nell'amministrare la città, difficoltà dovute soprattutto alla mancanza di risorse finanziarie e umane, sono state tante le cose fatte e tanti sono i semi i cui frutti si vedranno a breve - assicura Di Raimo - sono convinto che facendo un patto con i cittadini, che saranno i veri protagonisti della nuova consiliatura, si può fare ancora tanto e bene. Perché - emblematica la battuta finale del candidato Pd - la verità deve prevalere sulla mistificazione e la menzogna».

F.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA