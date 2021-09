Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

IL COLLOQUIO

Quando donna è sinonimo di coraggio. È stata Rita Palombi la prima amministratrice ad affrontare a viso aperto l'allora custode del cimitero di Sezze, Fausto Castaldi, attraverso un'interrogazione in cui denunciava la presenza di una piscina all'interno del camposanto. Proprio in quell'occasione si accese un duro scontro con il custode ma la consigliera comunale di Sezze Bene Comune non ha mai pensato di tirarsi indietro e ora è pronta a giocarsi una nuova partita come candidato sindaco.

«I fatti del Cimitero rappresentano un grande momento di difficoltà istituzionale e civile dalla quale un attento amministratore non può affrancarsi - ha spiegato Rita Palombi - La mia posizione è emersa in modo critico portandomi a formulare interrogativi già all'inizio del 2018, ignara del fatto che il quesito posto non fosse altro che la punta di un iceberg. Proprio perché ho notato quella punta dell'iceberg, comprendo oggi, più di prima, la necessità di mettere la mia attenzione a servizio della comunità». Una attenzione, quella dell'unica donna candidata alla carica di sindaco di Sezze, che verterà in particolar modo sulla tutela dell'ambiente e sulla necessità di una svolta green per una Sezze ecosostenibile e al passo con i tempi.

«I primi provvedimenti - spiega l'ex consigliera - riguarderanno il piano rifiuti e la riorganizzazione del servizio di raccolta. Va inoltre pianificato un piano di ripiantumazione, a seguito dei tagli indiscriminati di alberi che si sono aggiunti agli episodi d'incendi dolosi. Lavoreremo inoltre sul Geoparco con le sue 250 orme di Dinosauro, vero motore e indotto economico del territorio. Mentre nell'ambito agricolo sarà possibile raccordare i lavori delle micro imprese presenti sul territorio, nell'ottica dello sviluppo sostenibile a cavallo della transizione ecologica».

Non è tutto, ad interessare particolarmente la candidata Palombi sono anche le bellezze del centro storico setino, fu proprio il suo gruppo infatti a sollevare per primo dei dubbi circa la legittimità del progetto di riqualificazione del belvedere di Santa Maria, dubbi poi confermati dalla sentenza del Tar del Lazio. Come si può allora rendere più attrattivo il centro storico senza intaccare il suo fascino originario? «Bisogna intervenire attraverso servizi ed opere di risanamento che comprendono edifici pubblici e storici pericolanti, da utilizzare per attività socioculturali. Sezze e i suoi cittadini - conclude Rita Palombi - hanno bisogno di attenzione e cura e noi abbiamo la volontà di farlo e di far comprendere ai cittadini che l'Amministrazione Comunale è loro alleata in veste di Madre e non Matrigna, nel ruolo autorevole e non più autoritario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA