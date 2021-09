Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

Lidano Lucidi ha 47 anni, commercialista, da sempre impegnato nel mondo dell'associazionismo e della politica del confronto. È il volto nuovo dell'offerta politica setina per le prossime amministrative il leader della coalizione Identità Setina. Pronto a mettersi a disposizione della comunità come aveva già tentato di fare nel 2007, quando con lo stesso neonato movimento era riuscito a strappare circa 700 voti, un risultato tutto sommato incoraggiante per un giovane candidato alla prima esperienza, ma non sufficiente a entrare in consiglio comunale. Quella passione per la cosa pubblica però non lo ha mai abbandonato e ora è pronto a giocarsi il tutto per tutto. «È stato il Covid a spingermi a candidarmi - spiega - la mia professione mi ha consentito di toccare con mano lo stato di smarrimento e abbandono che i cittadini si sono trovati a dover affrontare. Il governo non è stato in grado di fornire risposte concrete nell'immediato, ma neppure l'amministrazione locale, slogan a parte, si è mostrata attenta alle difficoltà di chi è stato ridotto sul lastrico dalla pandemia. In quel momento - prosegue Lucidi - ho deciso che avrei provato a dare il mio contributo e ho iniziato a lavorare, circondandomi di persone capaci e volenterose di cambiamento».

Un cambiamento che, nell'ottica di Lucidi, verte inevitabilmente su una gestione più oculata delle risorse a disposizione del Comune di Sezze e della Servizi Pubblici Locali, che, dal suo punto di vista, andrebbe gestita con un approccio marcatamente aziendalistico. «La Spl deve essere un aiuto per i conti dell'Ente, non un tappabuchi - ha spiegato - Il bilancio comunale non va analizzato solo con sguardo da ragionieri ma con una visione politica. In tal senso, il primo passo da fare è ridurre la spesa improduttiva e intercettare il maggior numero di finanziamenti europei». Proprio su questo punto si è soffermato il candidato, convinto che un valido strumento per garantire l'efficienza e la semplificazione della macchina amministrativa sia quello di introdurre un unico ufficio trasversale e centralizzato che si occupi esclusivamente di progettazione europea, dialogando il più possibile con i privati cittadini e con le realtà associative del territorio. Un progetto ambizioso quello di Lidano Lucidi che non nasconde mai la sua determinazione a invertire la rotta segnata dalle precedenti amministrazioni. «La nostra non è solo una proposta politica - ha concluso - noi vogliamo rompere gli schemi mentali che per decenni hanno attanagliato questa città, con preferenze basate su amicizie e parentele invece che sul merito. Meccanismi che troppo a lungo hanno gettato nella mediocrità la nostra classe dirigente, condannata alla stasi e all'immobilismo».

