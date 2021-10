Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

IL COLLOQUIO

Fondatore dell'associazione culturale Solco Pontino per la valorizzazione e la promozione del territorio e agli interventi di valenza sociale, Massimiliano Antelmi, 46 anni, è il candidato sindaco della lista Progetto Pontinia Futura. Nel 2017 ha fondato il circolo Fratelli d'Italia di Pontinia di cui mantiene ancora la carica di coordinatore comunale. Impegnato nel sociale dal 2018 ricopre anche la carica di vicepresidente della società di calcio Atletico Pontinia, partita dalla 3^ categoria attualmente militante in promozione. «Le amministrazioni che si sono succedute hanno trascurato la cosa pubblica venendo meno alle promesse e tradendo la fiducia che i cittadini avevano riposto in loro esordisce Pontinia ha bisogno di recuperare il dialogo tra amministrazione e cittadini. Il Comune ora è blindato, chiuso. Pontinia in futuro potrà essere una città al passo con i tempi, capace di avere la massima attenzione per i propri anziani che ne rappresentano la memoria, così come per i propri giovani che ne rappresentano il futuro».

Quali sono le sue priorità? «Non è tempo di pensare a progetti faraonici, dobbiamo ripartire dal basso. Tra le nostre priorità c'è sicuramente quella di intervenire sulla zona industriale di Mazzocchio che è vasta e lasciata in uno stato pietoso. Ma guardiamo anche al decoro urbano della città e ad un piano di interventi stradali. Occorre riallacciare il discorso con il Consorzio di Bonifica per allagamenti e disastri idrogeologici anche in vista della imminente stagione invernale». Per quanto riguarda la questione della Sep Antelmi sostiene che «non può essere chiusa ma deve assolutamente essere adeguata alle normative vigenti».

Nel programma di Progetto Pontinia Futura i lavori di completamento della torre idrica, il piano di recupero identitario del centro storico, il ripristino delle facciate storiche e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Per quanto riguarda cultura e giovani Antelmi propone la realizzazione del sistema museale integrato, il recupero di edifici e spazi espositivi, un'offerta culturale integrata con il turismo e la valorizzazione dei prodotti tipici enogastronomici. «Noi rappresentiamo una novità - conclude - Siamo un'alternativa a questa amministrazione. Abbiamo dato un segnale di rinnovamento con la lista che abbiamo presentato. Si tratta di persone competenti ma nuove».

