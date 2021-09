Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

IL COLLOQUIO

Con ben 19 anni all'attivo fra i banchi del consiglio comunale di Sezze, è Serafino Di Palma il candidato sindaco che può vantare la più grande esperienza con la cosa pubblica. Eletto per la prima volta nel 98, il 73enne quest'anno ha deciso di alzare l'asticella e tentare di aggiudicarsi la carica di primo cittadino. Ci aveva provato già nel 2007 quando, nella corsa a 5, la sua coalizione di centro-destra aveva sfiorato il 18% delle preferenze. Questa volta si presenta alle urne sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e dalle liste civiche Impronta Setina e Sezze Cambia. «È stato l'amore per questo paese che amministro da tanti anni a spingermi a candidarmi - ha spiegato - proprio in questo momento così difficile per i cittadini di Sezze, amareggiati e delusi dall'operato di chi avrebbe dovuto gestire la macchina amministrativa ma ha fallito, è giusto scendere in campo con ragazzi giovani e volenterosi, per dare a questa città la speranza di un nuovo inizio». Un nuovo inizio che, dal punto di vista del candidato Di Palma, non può che partire dalla consapevolezza degli errori gestionali che negli ultimi anni sono stati commessi da chi ha governato la città. «Dai banchi dell'opposizione - ha incalzato Di Palma - ho sempre lottato per far luce su questioni che già da tempo mi apparivano sospette, a partire dalla gestione dei servizi cimiteriali, che sarebbe dovuta essere appannaggio della Spl, su cui feci più di un'interrogazione. Purtroppo sono stato preso poco sul serio da chi aveva il potere di intervenire». A onor del vero, come lui stesso ricorda, l'attenzione verso i conti dell'Ente è sempre stata al centro della sua attenzione, che non manca di sottolineare come il primo scoglio che si troverà a dover affrontare il prossimo sindaco di Sezze sarà la delicata situazione del bilancio. «Lo stesso Di Raimo ha detto già nel 2014 che l'Spl avrebbe trascinato il comune in default - ha dichiarato il 73enne - In seguito alle tante segnalazioni da parte del mio gruppo politico, la Corte dei Conti ha fatto arrivare una delibera in cui riscontra delle criticità nel bilancio comunale di Sezze. Prendersi la briga di rispondere e fare luce sulla questione sarà la prima incombenza che spetterà a chi prenderà in mano la guida del paese». Non solo conti, nel corso della sua esperienza sono state tante le battaglie, così come Serafino Di Palma ama definirle, portate avanti per il bene della città. «Abbiamo letteralmente occupato il municipio per interrompere il contratto con una società di riscossione dei tributi che stava vessando i cittadini, abbiamo bloccato la ferrovia di Sezze Scalo - prosegue ancora - quando la Regione ha iniziato a smantellare l'ospedale di Sezze, solo per citarne alcune». «Cosa mi sento di promettere ai cittadini? Che sarò tutto il giorno all'interno del palazzo a lavorare per tutti loro. Se servirà - conclude Di Palma ridendo - mi farò portare una brandina e ci resterò anche di notte».

F.L.

