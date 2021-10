Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

IL COLLOQUIO

Aspira al secondo mandato l'attuale sindaco di Pontinia, Carlo Medici, che alle prossime amministrative viene sostenuto dalla lista civica Pontinia Città Ideale. Primo cittadino uscente, 49 anni, ingegnere è anche presidente della Provincia di Latina. «Per un sindaco uscente la priorità è quella di portare avanti e continuare non solo tanti progetti che sono in campo, ma soprattutto continuare quella trasformazione nel modo di amministrare che ha visto Pontinia crescere in questi anni» esordisce Medici. Poi si sofferma su quanto fatto in questi anni: «È cresciuta nonostante la pandemia perché una serie di energie dei giovani coinvolti si sono polarizzate per dare una nuova idea di amministrazione, pluralista, aperta a tutti, senza alcun tipo di distinzione per cittadino, associazione, gruppo».

I problemi risolti? «Abbiamo problemi storici, ce ne sono tanti, molti li abbiamo risolti come la messa in sicurezza del territorio e delle scuole. Pensiamo al raggiungimento anche dell'efficientamento energetico. Abbiamo dato vivacità alla città. C'è un problema nella zona industriale che è rappresentato dalla Sep che oggi è in amministrazione giudiziaria, la situazione è migliorata grazie all'amministratore giudiziario e a chi dirige l'impianto ma è una situazione che ancora non è completata».

Il problema dei rifiuti. «Abbiamo un piano provinciale che si attuerà attraverso la costituzione di un Ato e che deve puntare a rendere pubblici gli impianti, soprattutto quelli strategici che gestiscono i rifiuti. Attraverso questa capacità riusciremo a garantire ai cittadini l'assenza di qualsiasi problema legato all'impiantistica. Questo è quello che abbiamo tracciato e interesserà tutti i comuni della provincia ed è l'unica soluzione. Non esistono chiusure, non esiste nessun ente al mondo che può chiudere un'industria se ha tutte le autorizzazioni ma attraverso la gestione pubblica può sicuramente migliorare» conclude Medici.

Poi parla della sua squadra. «Abbiamo presentato una squadra di persone capaci, competenti in tutti i settori e gli ambiti amministrativi e che ha tanta energia. Una squadra che mi potrà supportare e con uno spirito e una passione non comuni. Si tratta di persone con esperienza, che si affacciano alla politica ma che hanno già esperienze di volontariato e si sono prodigate per gli altri senza essere amministratori comunali. Questa è la ricetta giusta per Pontinia».

