Domenica 11 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

Un altro passo verso la demolizione delle villette bunker del clan Di Silvio, costituenti una lottizzazione abusiva alle porte di Latina, in località Borgo San Michele. L'architetto Eleonora Daga, dirigente del servizio comunale Gestione del territorio, ha firmato nei giorni scorsi l'ordinanza di acquisizione al patrimonio dell'ente delle opere abusive realizzate su un terreno agricolo arbitrariamente lottizzato con frazionamento delle particelle originarie, suddivise da recinzioni all'interno delle quali sono state realizzate cinque abitazioni con materiali di pregio. Il complesso residenziale, in una traversa della strada 156 dei Monti Lepini, era stato scoperto nell'ambito dei servizi di controllo della Polizia Locale. Gli agenti avevano notato la presenza di persone particolarmente attente alla privacy e per eseguire gli accertamenti erano dovuti ricorrere all'uso del drone in dotazione. Dalle riprese fotografiche, infatti, era stata accertata la presenza di cubature inattese, protette da cancellate e possenti recinzioni. Quanto basta per confrontarsi con la divisione Anticrimine della Questura. Dalle informative inviate alla Procura era poi scaturito un decreto di sequestro preventivo, eseguito il 18 febbraio dalla Polizia di Stato e della Polizia Locale, a carico di alcuni appartenenti al clan Di Silvio e ai Di Stefano, legati tra di loro da vincoli di parentela e organici al sodalizio. E con il sequestro la lottizzazione era stata poi sgomberata. «Si tratta di immobili che non potranno essere utilizzati in quanto collocati in zona a rischio esondazione. Saranno demoliti», ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Francesco Castaldo. «Prima o poi saranno sicuramente demoliti ha proseguito Castaldi Con molta probabilità i nostri uffici si confronteranno con la Procura per poter utilizzare le ditte di demolizione già selezionate allo scopo. Un vantaggio per il Comune, che diversamente rischierebbe di chiamare ditte che poi non si presentano». Il terreno resterà di proprietà del Comune, per farne cosa? «Di questo non ne abbiamo ancora discusso. Si potrebbe affittare per uso agricolo o piantumarlo a bosco. Vedremo. Intanto l'iter di acquisizione è partito e se non ci saranno ricorsi potremmo demolire la lottizzazione abusiva ripristinando la legalità», ha concluso l'assessore Castaldo.

R.Cam.

