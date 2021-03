14 Marzo 2021

Riduzioni del canone e valutazione di modifiche del regolamento. L'assessore al Bilancio del Comune di Latina, Gianmarco Proietti, risponde alle polemiche sul canone patrimoniale, il nuovo tributo che dal 1 gennaio 2021 incorpora la Tassa di occupazione del suolo pubblico e l'Imposta sulla pubblicità, assicurando che, nella prossima commissione al ramo di martedì, «proporremo una cospicua riduzione della maggiorazione se l'occupazione di suolo avviene su un parcheggio a pagamento, maggiorazione dovuta, ma nei margini che il Comune prevede: la proposta vedrà una riduzione del 30%, se il posteggio è in Zona a traffico limitato, e del 50% se il parcheggio è fuori dalla Ztl. Il tutto equivale a una riduzione del 70% dell'attuale regolamentazione». L'assessore ricorda inoltre come il nuovo regolamento, per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, nato dalla legge nazionale 160/2019 è stato «redatto sulla linea tracciata dall'Anci Anutel, presentato in commissione, in bozza prima e in delibera poi, per discuterne con i consiglieri, senza ricevere particolari obiezioni o correzioni, e infine è stato approvato all'unanimità dei presenti in Consiglio il 31 dicembre». Inoltre, «in questi tre mesi, il servizio Tributi ha ascoltato tutti i settori coinvolti, ed elaborato una proposta di modifica. È infatti evidente che le categorie commerciali di pubblico servizio siano oggi particolarmente danneggiate, e per questo dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerle. Ma l'ente locale deve anche rimanere nei vincoli della legge di Stato».

Le polemiche erano state sollevate alcuni giorni fa, prima dal movimento Alleanza per Latina, che aveva parlato di «regolamento punitivo tale per cui chi ha un gazebo esterno si vede chiedere il pagamento anticipato di un annualità con l'ulteriore onere di dover poi coprire il costo del mancato introito della sosta sulle strisce blu», e poi dalla consigliera comunale FI, Giovanna Miele, che aveva chiesto di «cambiare subito il regolamento. È vero che ci si doveva adeguate alle norme dello Stato, ma nel regolamento sono state inserite previsioni che hanno aggravato il dovuto, anche del doppio, rispetto a prima: è stato ricompreso nella nuova tassa anche il mancato guadagno dalle strisce blu occupate dal gazebo. Come opposizione, chiediamo la revisione della tassa, e stiamo predisponendo una mozione che tenga presente la difficoltà economica degli operatori».

Andrea Apruzzese

