16 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Non si arriverà alla nomina di un commissario ad acta per fare sì che Autostrade per il Lazio ottemperi alle due sentenze del Consiglio di Stato - quella del 15 febbraio e quella di ieri che obbliga il committente a revocare parte del procedimento di gara per la progettazione della Roma-Latina e del collegamento Cisterna-Valmontone. Neri prossimi 60 giorni, termine ultimo fissato dai giudici amministrativi, Autostrade si dice intenzionata a «definire autonomamente l'iter iniziato e proseguire nel perseguimento del migliore interesse pubblico a vantaggio della collettività e senza ulteriore spreco di tempo». Si riparte insomma, come stabiliva il pronunciamento di febbraio, dalla predisposizione delle lettere d'invito, con conseguente ripresentazione delle offerte tecniche ed economiche da parte dei partecipanti al bando originario. A rassicurare sul rispetto della sentenza c'è anche l'assessore regionale alla mobilità e lavori pubblici Mauro Alessandri. «Si precisa scrive l'assessore - che non ci sarà nessuna nomina di un commissario ad acta, bensì è riconosciuto che le procedure di revoca del vecchio progetto intraprese da Autostrade del Lazio sono perfettamente in linea con la precedente sentenza. Nessun insediamento, quindi, di commissario in luogo degli amministratori, i quali potranno concludere il procedimento di revoca entro 60 giorni, termine ben più ampio rispetto ai 30 giorni previsti dalla legge. Solo nel caso, del tutto residuale ed improbabile che AdL resti inerte, tra 60 giorni l'autorità dei trasporti designata dal Consiglio di Stato arriverà a completare le pratiche. Nessuno stop per un'opera così importante per il territorio conclude Alessandri - si va avanti nel rispetto della sentenza e delle procedure già avviate». Dall'opposizione piovono invece critiche. «Si tratta di una situazione vergognosa attacca il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Giuseppe Simeone - che sta arrecando un danno incalcolabile ai cittadini e soprattutto alle imprese che continuano ad essere tagliati fuori dai collegamenti principali con il resto d'Italia e d'Europa. Non basta dire che l'autostrada Roma-Latina è un'opera fondamentale, sono necessari pragmatismo e tutti gli atti amministrativi».

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA