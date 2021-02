IL CASO

Nell'ultimo romanzo di Pupi Avati, c'è un'offesa ai tifosi della Lazio, una scivolata per la quale il regista s'è chiarito con una lettera in cui si scusa di «non aver considerato che con quel paio di brevi battute, si sarebbe urtata la sensibilità dei tanti seguaci della Lazio».

Tutto chiarito? No, perché le brevi battute hanno portato a una risposta netta.

Tra chi si è risentito c'è il Lazio Clan Latina, il club organizzato di appassionati della squadra biancazzurra, ha preso carta penna e calamaio - come si diceva un tempo - e ha scritto un accorato messaggio veicolato sui social.

Dove la censura è chiara: «Non ci troviamo davanti a un romanzo dove si parla di tifosi che si scontrano e si odiano perché in tal caso concetti del genere affermati da un romanista o viceversa, sarebbero considerabili quasi normali, in questo caso si tratta di un libro che parla di sovrannaturale, ambientato nel Veneto del 1953, dove per far comprendere al lettore che uno dei due protagonisti, tale Furio Momentè, è una merda d'uomo che fa figure del cavolo, viene indicato come laziale di m.' e questa cosa per noi è inaccettabile - chiarisce Pierluigi Felli, scrittore e uno dei responsabili del circolo di appassionati della Lazio del capoluogo - La specificazione appare chiaramente gratuita, inserita solo per sfregio, oltre che totalmente ininfluente dato che dei due uscieri del Ministero che tali giudizi esprimono su Furio Momentè mai si è parlato prima di quella pagina e mai più se ne parlerà dopo. Insomma, appaiono e scompaiono nella storia, sembra quasi solo per insultare il laziale e basta. La pagina risulta stonata nel contesto, come se si mettesse una inutile scena di sesso in un film Disney per bambini».

Insomma, una bocciatura su tutti i fronti, almeno per il passaggio relativo ai tifosi biancazzaurri.

LA PREOCCUPAZIONE

Poi Felli sposta l'attenzione sul film, che sicuramente verrà tratto da questo romanzo. «Ci auguriamo che tale scenetta non venga riportata nel film - conclude amareggiato il giallista pontino - Vediamo come rispondono, lui e la casa editrice, e se non ci soddisfa ricordiamoci che abbiamo un'arma tremenda in mano per boicottare libro e film: dato che è un giallo, riveleremo il finale, che io ovviamente conosco, dato che ho letto il libro. Purtroppo».

Una vendetta che avrebbe sicuramente un effetto di non poco conto qualora uscisse il film senza togliere la parte relativa ai laziali. A questo punto quella che Felli definisce un'arma, rischia di essere usata qualora le cose non cambino.

Giuseppe Baratta

