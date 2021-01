IL CASO

Dopo le denunce dell'Uiltucs sulle buste paghe a importo zero e lavoro pagato a nero al Park Hotel di Latina e la richiesta di chiarimento in Consiglio comunale da parte degli esponenti di centrodestra, il sindaco Damiano Coletta prende posizione e fa quadrato attorno all'assessora Simona Lepori. La delegata alle Attività produttive, finita al centro della vicenda per essere l'amministratore unico dell'albergo di famiglia, ieri mattina ha avuto un colloquio con il primo cittadino il quale le ha rinnovato la massima fiducia, anche a nome di tutta la Giunta.

«Non c'è mai stato alcun dubbio ha dichiarato il sindaco Coletta né da parte mia, né da parte degli altri componenti di questa Amministrazione, sull'integrità morale dell'assessora Lepori che gode della nostra stima. Confidiamo tutti che sarà in grado di dimostrare di aver sempre agito correttamente e andiamo avanti senza indugi, come sempre pensando al bene della città». L'Uiltucs, il primo dell'anno aveva reso nota la denuncia di tre lavoratrici addette alle pulizie delle camere dell'hotel che assunte con contratti a chiamata avrebbero ricevuto nel tempo pagamento in nero e buste paga a importo zero. Nei giorni scorsi la Uiltucs dopo aver denunciato un altro caso di lavoratrice pagata a nero ha sollecitato anche l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro a cui sono state rivolte le denunce. L'assessora dal canto suo aveva già escluso che tutto ciò potesse essere accaduto nell'albergo ed eventuali responsabilità dirette in quanto pur ricoprendo la carica di amministratore unico non si era mai occupata della gestione del personale.

«Non chiedo di essere accusata né di essere assolta da alcun tribunale politico cittadino ha dichiarato ieri l'assessora Lepori dopo l'incontro con il sindaco . Posso solo dire che a fine mese ci sarà l'incontro nell'ambito del quale verrà effettuato il tentativo di conciliazione, come è prassi in simili vicende. Quella è l'unica sede in cui si valuterà se l'azienda da me rappresentata ha applicato dei comportamenti contrari alle norme di legge ed eventualmente la gravità degli stessi. Non ci sono altri tribunali autorizzati a farlo, chiedo rispetto e soprattutto chiedo che chiunque altro non sia deputato a giudicare, si astenga dal farlo».

