Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Sale di nuovo, dopo giorni di relativa stabilità, la curva del coronavirus in provincia di Latina raggiungendo il secondo picco del mese: 81 casi, il più alto dopo gli 89 dello scorso 7 agosto. Il quadro è descritto dal bollettino della Asl diramato nella giornata di ieri e fa schizzare a quota 882 il totale dei contagi dal 1 agosto ad oggi, un dato già ora di gran lunga superiore a quello complessivo (769 positivi) registrato a luglio. A pesare nel conto generale sono questa volta soprattutto i contagi accertati nella città di Latina, ben 22 nelle ultime 24 ore. Ma si registrano altri 11 positivi nel comune di Aprilia e ancora 10 in quello di Cisterna, sette sono poi a Cisterna, sei a Sezze, tre rispettivamente a Formia, Gaeta, Sabaudia, San Felice Circeo e Sermoneta, due a Monte San Biagio e Sonnino, uno solo nei comuni di Bassiano, Cori, Fondi, Lenola, Maenza e Priverno. La metà dei casi si concentra dunque nei tre comuni pontini di Latina, Aprilia e Terracina, ma la diffusione del virus non sembra risparmiare neanche i centri più piccoli, dai Lepini al sud del territorio. Si tratta prevalentemente, come spiega la Asl, di piccoli focolai familiari e amicali che diventano sempre più numerosi e che vengono di volta in volta scoperti grazie all'attività di tracciamento su ogni cittadino risultato positivo. I contatti vengono messi in quarantena e poi controllati al fine del periodo di isolamento e questa costante operazione ha portato solo nelle ultime 24 ore a processare 740 test, tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Dal conto fornito quotidianamente dall'azienda sanitaria però restano fuori turisti e cittadini residenti fuori provincia, fra cui pure sono state scoperte diverse positività. A fronte del nuovo picco tuttavia il report della Asl non segnala ricoveri ospedalieri nelle ultime 24 ore, dopo il sensibile incremento degli ultimi giorni. Restano ufficialmente fermi a quattro dall'inizio del mese anche i decessi legati al Covid, ma già ieri pomeriggio si è avuta notizia della morte di una donna di 47 anni di Minturno che era ricoverata allo Spallanzani. Le notifiche di guarigione infine sono state 49 e la campagna vaccinale negli hub della provincia ha contato complessivamente 1.805 dosi somministrate. Un ultimo sguardo anche ai dati del Lazio, che ha contato ieri 661 contagi e ha una platea di 17.536 attuali positivi, di cui 528 ricoverati in area medica e 67 in terapia intensiva. I decessi in tutta la regione sono stati sette ma la il Lazio è ancora classificato, secondo i parametri del ministero della Salute, a rischio basso.

