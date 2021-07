Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

La variante asiatica del covid è però ormai prevalente in tutta la regione e non risparmia il territorio pontino. La conferma arriva dall'ultimo report del Seresmi- Spallanzani e indica appunto come, nel giro di appena poche settimane, la mutazione del virus proveniente dall'Asia sia arrivata a rappresentare ormai l'80,8% dei nuovi casi di tutto il Lazio. Ma c'è un altro aspetto che emerge dai dati raccolti sul piano regionale: l'età media dei contagiati è oggi di 24 anni e il 92,7% dei positivi è non vaccinato o risulta vaccinato soltanto con prima dose. Percentuali analoghe vengono confermate anche dalla Asl di Latina. Il territorio pontino dopo il picco di 95 casi registrato mercoledì è sceso ieri di nuovo a 42. Ma la provincia viaggia spedita verso la soglia preoccupante dei 700 casi nel solo mese di luglio, il doppio di giugno. Latina, Gaeta e Formia, rispettivamente con otto, sette e sei contagi, a registrare i numeri più consistenti, mentre altri quattro positivi sono stati individuati a Cisterna, Fondi e Terracina, due ad Aprilia, Sabaudia e San Felice e uno solo rispettivamente a Itri, Sezze e Sperlonga. Per il nono giorno consecutivo però non si registrano nuovi decessi, che arrivano a quattro nell'intero mese, segno dunque che i vaccini funzionano. Un solo ricovero nelle ultime 24 ore e otto i guariti.