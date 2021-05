28 Maggio 2021

Poco meno di 800 test effettuati e contagi sempre più in basso. Sono 28 nelle scorse 24 ore in 11 comuni della provincia e per un totale che nel mese di maggio arriva a 1.990. I casi risultano ormai in flessione su tutto il territorio, anche nei centri pontini che avevano registrato i numeri più alti nelle scorse settimane. Il bollettino di ieri riporta infatti sette casi ad Aprilia, altri quattro a Latina e Cisterna, deu a Fondi, Formia, Minturno, Sezze e Terracina, mentre un solo contagio è stato accertato rispettivamente a Monte San Biagio, Sabaudia e Norma. Soltanto due i ricoveri ospedalieri per un numero complessivo che arriva a 121 dall'inizio del mese. Le guarigioni invece ammontano a 268 . Allargando poi lo sguardo al Lazio, sono 361 i nuovi casi del 27 maggio, con nove decessi e 1.324 pazienti guariti. Con un'incidenza che continua a calare, l'assessore D'Amato ha annunciato la rimodulazione della rete ospedaliera in tutta la regione, con la riconversione in regime ordinario di circa 1.200 posti letto. Intanto buone notizie per lo screening effettuato in una azienda agricola di Latina: i cinquanta test effettuati sono risultati tutti negativi.

