20 Maggio 2021

APRILIA

I residui del trattamento dei rifiuti urbani prodotti dall'impianto Rida Ambiente di Aprilia potranno essere conferiti a Civitavecchia e a Viterbo. Dove? Nelle discariche della Mad srl, in località Fosso Crepacuore, e della Ecologia Viterbo srl, in località Le Fornaci. Tanto tuonò che alla fine non piovve: l'ingegnere Laura D'Aprile, del ministero dell'Ambiente (oggi della Transizione ecologica), quale commissario ad acta nominato dal Tar Lazio in sostituzione della Regione Lazio in quanto inadempiente ai pronunciamenti in favore dell'azienda pontina per l'individuazione di un sito di conferimento all'interno del territorio provinciale di Latina, alla fine ha trovato la soluzione fuori confine. Come è stato possibile andare in deroga all'obbligo di chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale? Era tutto scritto nel Piano di gestione dei rifiuti del 2020 e in una determinazione regionale del 2018, la stessa che aggiornava l'autorizzazione integrata ambientale resa in favore della società Mad per l'impianto di discarica in località Fosso Crepacuore nel comune di Civitavecchia. Si tratta, quest'ultimo, di uno dei tanti atti firmati dall'ingegnere Flaminia Tosini, dirigente della Regione Lazio, recentemente indagata per concussione e corruzione insieme all'amministratore di Mad Valter Lozza.

Il passaggio dell'atto 2018 a firma di Tosini lo scrive a chiare note il commissario D'Aprile nella sua determinazione del 12 maggio scorso: «La società (Mad, ndr), nel rispetto del Piano rifiuti vigente, dovrà ricevere in discarica prevalentemente i rifiuti provenienti dallo scarto e/o dai residui del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai Comuni appartenenti all'Ato di appartenenza (Roma) fermo restando quanto stabilito al punto 7.2 in caso di carenza impiantistica in attesa dell'autosufficienza di Ato, l'Ato deficitario può utilizzare impianti presenti in altri Ato, fermo restando il principio di prossimità». Dunque, D'Aprile ha autorizzato il conferimento della Rida Ambiente di Aprilia negli impianti di Civitavecchia e Viterbo «per un periodo massimo di trentasei mesi», come richiamato nel Piano rifiuti, tenendo conto della volumetria residuale delle due discariche, 53.020 metri cubi per quella di Fosso Crepacuore e 180.000 metri cubi per quella in località Le Fornaci, e delle relative tariffe.

Posta la pietra tombale sulla discarica di Borgo Montello, anche grazie alle mozioni e delibere recentemente approvate dall'amministrazione comunale e provinciale di Latina, il territorio pontino non si è ancora dotato di siti idonei per la chiusura in casa del ciclo dei rifiuti. E l'intervento del commissario ad acta salva la provincia da scelte imposte. «La decisione del commissario era quella che mi aspettavo ha commentato ieri il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici del resto era impossibile anche per il commissario aprire un sito in tempi strettissimi. Inoltre, aggiungo, finché i rifiuti si governano attraverso un monopolio in mano ai privati, la soluzione non poteva che essere quella trovata dal commissario. Noi manteniamo fede al nostro impegno di trovare siti idonei da gestire in forma pubblica. Il tavolo tecnico è aperto e sta lavorando, anche se soltanto tre Comuni su 33 hanno indicato i propri tecnici, Latina, Fondi e Cisterna». Medici ha rilanciato il suo appello affinché la Regione Lazio faccia la sua parte, fornendo il decreto attuativo dell'Ato «in modo tale che i 33 Comuni possano andare dal notaio a costituirlo».

Rita Cammarone

