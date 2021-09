Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

Sono Agostino Riccardo e Renato Pugliese a ricevere il mandato di entrare in azione tra i banchi del mercato da parte dei pescivendoli di Fondi. E lo ricevono perché Giuseppe D'Alterio si interessa personalmente della vicenda e chiama Armando Lallà, chiedendo di intervenire nel suo territorio per rimettere le cose a posto. «Noi siamo quelli di Campo Boario, tu c'hai rotto il ca.... Mettiti a disposizione con i prezzi delle altre persone, comportati bene». Così si presentano un giorno all'amministratore della società Adri.mar e titolare di un banco del pesce al mercato di Latina.

La strategia imprenditoriale mafiosa è quella di Maurizio De Santis, finito ieri in carcere nell'ambito dell'operazione Octopus condotta dalla squadra mobile di Latina. Ma il mandante è qualcuno di più alta caratura criminale, è D'Alterio, appartenente a una famiglia egemone nel territorio di Fondi e che vanta legami con associazioni camorristiche campane e organizzazioni criminali del Lazio.

Quest'ultimo, chiamato in causa dall'imprenditore ittico, dovendo operare su Latina, territorio del clan rom, si avvale dei Di Silvio. E questo aspetto costituisce una prova ulteriore della dinamica dei rapporti di ripartizione dei domini tra associazioni mafiose», si legge nell'ordinanza. «E' un rapporto di non belligeranza e di reciproco rispetto, oltre che di collaborazione spiega il vicequestore Giuseppe Pontecorvo, dirigente della squadra mobile di Latina che ha avviato l'indagine Quanto accaduto pone le due organizzazioni criminali di fatto sullo stesso piano. Da una parte i clan vicini alla camorra, dall'altra un clan autoctono che opera in un'altra zona della provincia e che evidentemente è rispettato e considerato. Lo spunto investigativo è arrivato con le dichiarazioni dei pentiti, ma l'attività di indagine ha consentito di risalire al mandante e di accertare anche fatti ed episodi molto recenti». All'occorrenza dunque diventano i Di Silvio il braccio esecutivo nelle prime fasi di intimidazione e per questo servizio vengono anche ben retribuiti da De Santis, che sin da subito consegna nelle loro mani oltre mille euro. Era ben chiaro che i due agivano per conto della famiglia di Fondi. In una seconda fase, durata fino a non molti mesi fa, l'imprenditore continua da solo a minacciare e a fare pressioni al concorrente, avvalendosi direttamente del nome e della protezione dei D'Alterio.

