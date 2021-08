Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Tornano a scendere i casi di Covid in provincia di Latina. Dopo i 65 contagi di venerdì il bollettino della Asl di ieri ne ha riportati 39 su un totale di 503 tamponi processati. Di questi, otto sono stati registrati nel comune di Fondi, sei a Latina, tre rispettivamente nei comuni di Aprilia, Cisterna, Lenola e San Felice Circeo, due invece nei territori di Formia e Sabaudia e altrettanti a Terracina, che 24 ore prima aveva invece avuto un picco di 17 nuovi positivi, uno infine a Cori, Gaeta, Itri, Priverno e Santi Cosma e Damiano. Il numero complessivo dei cittadini residenti contagiati dall'inizio del mese di agosto arriva così a 1.228, con una media di circa 44 al giorno. Ma da due settimane il report dell'azienda sanitaria non segnala nuovi decessi, mentre i ricoveri sono stati soltanto due nell'arco dell'ultima giornata. Le guarigioni ammontano a 66 e la campagna vaccinale negli hub della provincia pontina conta ora 3.156 somministrazioni in più. Proprio sulla campagna vaccinale punta ancora l'assessorato alla Sanità regionale, che conta di imprimere un'ulteriore accelerazione per superare la soglia dell'80% grazie al lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ai quali si chiede di «chiudere la partita con re-call rivolti agli assistiti ancora indecisi». «Bisogna evitare dichiara l'assessore Alessio D'Amato che in autunno-inverno questa diventi la pandemia dei non vaccinati, riducendo al minimo questa platea. Ormai è conclamato che vaccinarsi riduce notevolmente i rischi ed è per questo motivo che dal 1 settembre, oltre al classico sistema di prenotazione, sarà possibile accedere direttamente agli hub vaccinali con la tessera sanitaria». Intanto il Lazio, con 7,7 milioni di dosi somministrate e il 75% della popolazione dai 12 anni in su che ha completato l'iter, è la prima in Italia e tre le prime in Europa in rapporto alla popolazione, mentre il valore Rt a 0,91 resta sotto la media nazionale e il rischio basso. «Questo scenario conclude D'Amato è reso compatibile con l'alto livello di copertura vaccinale».

