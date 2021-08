Martedì 17 Agosto 2021, 05:01

I carabinieri del Nas nei campeggi e nelle strutture ricettive: sono sette le attività segnalate alla Asl di Latina per riscontrate irregolarità igienico-sanitarie e strutturali. Dopo la raffica di sanzioni a Ponza durante i controlli di Ferragosto sulle strutture di ristorazione, sulle attività commerciali e nell'ambito sanitario, sono dunque proseguite sul resto della costa pontina le attività dei carabinieri del Nas per assicurare le condizioni di sicurezza nel periodo estivo sia riguardo all'alimentazione sia per quel che riguarda l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nell'isola lunata erano state 16 le sanzioni ai gestori dei locali, mentre 43 erano state le irregolarità riscontrate: un totale di quasi trentamila euro di multe. Una quantità decisamente elevata, se si considera la grandezza dell'isola. L'operazione dei carabinieri aveva avuto anche la benedizione del sindaco Franco Ferraiuolo, che si era detto favorevole a maggiori controlli, soprattutto per il rischio di assembramenti che con il grande afflusso turistico che c'è nei mesi estivi sull'isola, è possibile che si verifichino. Il contenimento del contagio è la prima preoccupazione di tutti, anche per evitare che si ripetano casi simili a quello del camping di Fondi, dove in pochi giorni - verso la fine di luglio - si era verificato un focolaio che aveva costretto la Asl di Latina a blindare l'area e a mettere in quarantena ospiti e personale. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità della provincia di Latina, diretti dal capitano Felice Egidio, nei giorni scorsi hanno proseguito i controlli e ne hanno eseguiti in 16 tra agriturismo, campeggi e villaggi turistici. Sette di queste attività sono risultate non conformi alle norme per aspetti di carattere igienico-sanitario e di tipo strutturale. Le irregolarità hanno interessato strutture che sono situate a Latina, Terracina, Gaeta e Sabaudia. Non sarebbero state elevate sanzioni, ma per il momento sono state soltanto inviate segnalazioni alla Asl di Latina.

Ovviamente i controlli hanno riguardato sia gli aspetti relativi alla normativa anticovid, sia come sempre anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande collegate all'attività ricettiva e turistica: quindi camere, piscine, aree ricreative, ma anche bar e ristoranti. Nessun problema pare sia stato trovato relativamente alle norme anticovid e, stavolta, nemmeno relativamente alla tracciabilità dei prodotti: a Ponza erano stati invece sequestrati, nei giorni scorsi, circa 30 chilogrammi di alimenti dei quali non era chiara la provenienza.

L'operazione di controllo sulle attività ricettive, comunque, è stata eseguita dai Nas di tutta Italia, come sempre su disposizione del Ministero della Salute. Più di 300 le violazioni rilevate lungo lo Stivale e a circa 150mila euro ammonta il totale delle sanzioni elevate; 724 sono state le strutture controllate, delle quali 17 sono state chiuse per gravi irregolarità e di incompatibilità con la prosecuzione del servizio. La buona notizia è che è stata accertata la regolarità degli ospiti: tutti erano muniti di green pass.

