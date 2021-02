INIZIATIVA DI LBC

Pioggia di interrogativi e riflessioni ieri sera all'iniziativa che Latina bene comunale ha organizzato per un confronto sul tema stoccaggio rifiuti, alla presenza del sindaco Damiano Coletta e dell'assessore all'Ambiente Dario Bellini. Un incontro in video-conferenza molto partecipato dai cittadini dei borghi, anche riuniti in comitati, che a raffica sono intervenuti per avere chiarimenti nel merito. Con un commissario straordinario già nominato per l'individuazione dei siti di stoccaggio nella provincia pontina, la controperizia richiesta dal Comune di Latina per il terreno della Migliara 45 non è una perdita di tempo? Questa una delle tante domande poste, a cui il sindaco e l'assessore a turno hanno cercato di dare risposte. Se non avessimo scelto di approfondire hanno detto - al commissario sarebbe giunta soltanto la relazione dei tecnici della Provincia che indica come idoneo tra i tanti anche il sito della Migliara 45. Ma allora perché, in conferenza dei sindaci è stato dato l'ok, sia pure condizionato, a che la discarica venisse realizzata alle porte di Latina? «Perché se da quella conferenza non fosse uscita una indicazione, c'era il rischio di riapertura della discarica di Borgo Montello e anche del sito di La Cogna ad Aprilia», hanno risposto in sintesi sindaco e assessore. E a risposta altra domanda: perché se il Comune, la Provincia e l'Arpa hanno detto di no a nuovi abbancamenti di rifiuti a Montello, la Regione a chiusura della conferenza dei servizi ha dato ulteriore tempo alla Ecoambiente di integrare la documentazione? E ancora: se nel piano provinciale dei rifiuti è stabilito che le discariche di servizio fossero realizzate nei siti industriali dismessi o nelle vecchie cave, perché alla fine c'è stato l'ok per un terreno lungo la Migliara 45 che non risponde a questi criteri? La domanda si è confusa nel mucchio.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

