SERMONETA

Si è svolta ieri la manifestazione di protesta dei dipendenti della Corden Pharma di Sermoneta. Erano presenti Cgil, Cisl e Uil di categoria, ma non la Confail. Dopo l'incontro che si è svolto giovedì l'azienda si è mostrata disponibile a ulteriori sei mesi di cassa integrazione, ma i sindacati temono che «al termine, non cambierà nulla», spiega Sandro Chiarlitti, segretario della Filctem Cgil. «Abbiamo il concreto timore che la proprietà non abbia alcun interesse a rilanciare l'attività produttiva ma stia solo inseguendo l'equilibrio finanziario a discapito dei lavoratori». L'azienda però risponde punto su punto: «La riunione di giovedì, salvo alcune voci dissonanti, è stata costruttiva grazie alla consapevolezza di tutti che si tratta di esuberi strutturali, già dichiarati sin dal novembre 2018 e responsabilmente gestiti, da allora ad oggi, con le Organizzazioni sindacali stesse, in modo consensuale e non traumatico, pervenendo ad una consistente riduzione dell'originario esubero di 192 lavoratori - spiega l'amministratore delegato di Corde, Filippo Rolando - Abbiamo evidenziato la necessità di un definitivo ridimensionamento della forza lavoro e alla conseguente riduzione del relativo costo per renderlo compatibile agli attuali livelli di fatturato ed alle previsioni del Piano concordatario, approvato dai creditori. A tal proposito è bene ricordare che l'ottenuta omologa del Concordato si base proprio sul rispetto del piano stesso e degli impegni assunti, che stiamo regolarmente assolvendo. Desidero sottolineare questo aspetto perché una sigla sindacale ha fatto riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per la quale non sussistono i requisiti. Primo perché il Concordato è stato omologato e anche perché la nostra società non versa in stato di insolvenza, onora i suoi debiti ed è sulla strada buona per essere completamente risanata, a condizione del puntuale rispetto del piano concordatario - spiega ancora l'ad - Abbiamo accolto positivamente l'impegno assunto da alcuni Segretari sindacali di promuovere ogni utile iniziativa per sollecitare la politica e le istituzioni nazionali regionali e locali, a dare alla nostra società i supporti a suo tempo promessi in termini di rilascio delle necessarie autorizzazioni per favorire l'affitto, finalizzato all'acquisto, da parte di Itelyum Purification della Piattaforma ecologica e con esso l'iniziale ricollocazione di circa 30 lavoratori, di cui 7 dichiarati in esubero, e di sostegno al finanziamento per la realizzazione di nuove e innovative linee di prodotto». Il prossimo incontro con le Organizzazioni Sindacali si terrà il prossimo 31 agosto.

Francesca Balestrieri

