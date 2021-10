Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

FONDI

Ladri di fragranze e prodotti di bellezza, nel cuore di Fondi: ignoti hanno ripulito Estasi, una nota profumeria situata in pieno centro. Un colpo che ha visto i soliti ignoti svignarsela con un lauto bottino costituito da profumi e cosmetici di marca, rimpinguato da circa mille euro in contanti depositati all'interno della cassa.

Il fatto è stato scoperto nella prima mattinata di martedì, quando i titolari dell'attività di viale Vittorio Emanuele III sono andati ad aprire per il primo turno settimanale. Peccato che qualcuno li avesse preceduti: l'ingresso si presentava forzato, il locale depredato. Una giornata di lavoro interrotta ancora prima di cominciare, per i malcapitati esercenti. I quali a quel punto non hanno potuto far altro che contattare le forze dell'ordine ed iniziare a quantificare l'entità del maltolto e dei danni materiali subìti. Una volta lanciato l'allarme è intervenuto il Commissariato della Piana, con gli specialisti della polizia scientifica che hanno effettuato un accurato sopralluogo volto a isolare eventuali tracce lasciate da chi ha agito. Contestualmente, gli uomini coordinati dal vicequestore Marco De Bartolis hanno iniziato l'acquisizione delle immagini raccolte da alcuni sistemi di videosorveglianza localizzati nelle immediate vicinanze, nella speranza che possano aver immortalato le fasi precedenti o successive al furto. Per quanto riguarda l'effettivo valore della refurtiva, resta ancora da quantificare con precisione. L'inventario dei beni sottratti è ancora in corso e in attesa di formalizzazione presso gli uffici di polizia di largo Evangelista. Secondo le prime ipotesi, i malviventi si sarebbero introdotti nella profumeria - chiusa da domenica - nella notte precedente alla scoperta.

M.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA