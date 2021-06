Domenica 27 Giugno 2021, 05:01

LA RIPARTENZA

Le discoteche potranno riaprire probabilmente dal prossimo 10 luglio, ma con regole ben precise dettate dal Comitato tecnico scientifico che ha dato l'ok e passato la parola all'esecutivo che dovrà prendere la decisione finale. I paletti però non piacciono ai gestori di discoteche che si sentono l'ultima ruota del carro in un paese che sta ripartendo, lasciando completamente fuori il mondo della notte.

La prima condizione è che si potrà aprire solo in zona bianca, si potrà entrare solo con il green pass e i nomi andranno conservati per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, come accadeva subito dopo il primo lock down anche nei ristoranti. La questione sembrava superata, ma non è così per le discoteche. Gli ingressi inoltre dovranno essere contingentati e potrà accedere solo il 50% delle persone consentite nei metri quadri del locale. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli ha inoltre ricordato come dai tecnici sia arriva l'indicazione di portare sempre con sé la mascherina, pronti ad indossarla nelle situazioni in cui si creano assembramenti, considerando che da lunedì non è più in vigore l'obbligo di indossarla all'aperto. I gestori delle discoteche però non ci stanno e ora vogliono metterci la faccia. Già la scorsa estate si erano riscontrati problemi con locali non autorizzati che svolgevano lo stesso servizio, ora però, con 16 mesi di chiusura alle spalle, la situazione si complica: «Per noi ci sono regole ferree: segnalare chiunque, tenere nomi e cognomi, green pass, 50% della capienza, ma nessuno a Latina si è reso conto che praticamente ovunque ci sono locali alternativi che fanno intrattenimento musicale senza regole? E' pieno di gente ovunque e noi però dobbiamo rispettare regole assurde». E' amareggiato e molto arrabbiato Rino Polverino, titolare del 24 Mila Baci di Latina: «Posso anche fare la metà degli ingressi per cercare di sopravvivere, ma è insensato se poi ovunque i limiti non si rispettano. Serate in spiaggia, in terrazza, nei chioschi, tutti senza mascherine e senza controllo, e allora, perché io sì? Conviene anche a me allora aprire un bar ristorante e fare lo stesso tipo di serata che faccio sempre, ma senza pagare le autorizzazioni necessarie per essere una discoteca. Anzi, il mio prossimo locale lo chiamerò proprio così: Abusivo». Un'ironia amara quella dell'imprenditore: «La colpa è sempre della discoteca, e cosa succederà a settembre? Se i contagi aumenteranno di nuovo, ci chiuderanno ancora e poi per noi sarà finita. Il problema è molto grave, strutture come la mia, di 3 mila metri quadri, sono ferme da 16 mesi, ma le bollette arrivano lo stesso. Faccio questo lavoro da 42 anni e mai avrei pensato di restare chiuso 16 mesi e trovare però dall'altra parte zero controlli per chi non rispetta le regole». A questo si aggiunge un ulteriore problema: «In questi mesi ho perso personale valido, che avevo formato. Non vengono più perché hanno trovato un altro lavoro, ed è normale considerando l'importo e la regolarità del pagamento della cassa. Dobbiamo puntare su studenti che vengono la sera a fare incassi extra, ma che non sono formati. Mi sento uno sfigato, la nostra azienda fino a ieri ha fatto ballare migliaia di persone, ma questo mondo è finito all'improvviso. Ma solo per noi e questo non va bene».

Francesca Balestrieri

