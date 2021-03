19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PRECEDENTE

Siamo a metà luglio del 2019 quando con un blitz in piena regola, gli uomini del reparto operativo di Latina, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, irrompono nella residenza dell'allora custode del cimitero di Sezze, Fausto Castaldi e la perquisiscono da cima a fondo, con il preciso scopo di reperire materiale probatorio a sostegno dei terribili reati a lui attribuiti. Induzione alla prostituzione minorile e sfruttamento della prostituzione. Su di lui gravava il sospetto di aver indotto alla prostituzione e sfruttato tre ragazze, due delle quali, all'epoca dei fatti, ancora minorenni, per poi farne un autentico business che si sarebbe protratto in almeno quattro occasioni tra il 2015 e il febbraio 2019. La vicenda terminò poi, nel giro di poco tempo, in una bolla di sapone. O almeno così sembrava, perché se è vero che di prostituzione minorile e festini hard non si è più sentito parlare, le indagini sul Castaldi hanno indirizzato gli inquirenti su un'altra pista, quella relativa alla compravendita illecita di tombe e loculi. Un autentico mercato nero della morte che avrebbe visto coinvolte tutte le agenzie funebri del territorio e perfino un responsabile di settore del comune di Sezze. Il modus operandi, stando a quanto sostenuto dagli inquirenti, era semplice: il custode individuava quali tombe non ricevevano visite da tempo, spostava i cadaveri negli ossari e metteva in vendita la postazione liberata agli acquirenti disposti a pagare cifre da capogiro pur di saltare la fila presso gli uffici comunali e accaparrarsi un posizionamento migliore per i propri cari defunti. Un sistema che, laddove venisse confermata la colpevolezza degli indagati, getterebbe numerose ombre su una vicenda che, già dai tempi di Omnia 1 aveva sconvolto l'intera comunità. A destare l'attenzione degli inquirenti é stato anche un singolare episodio avvenuto nel gennaio del 2013, quando un cittadino di Sezze, dopo aver denunciato ai Carabinieri il mercimonio di tombe e loculi che avveniva all'interno del cimitero, aveva deciso, apparentemente senza motivo, di ritirare la denuncia. A quanto pare, a spingere l'uomo a fare un passo indietro sarebbero state proprio le minacce dell'allora custode, determinato a portare avanti indisturbato il macabro business. «Quanto accaduto ancora mi addolora - spiega l'uomo - ho passato anni a cercare di portare all'attenzione ciò che avveniva lì dentro, lo stress mi ha addirittura causato un infarto lo scorso anno, ora mi viene da piangere».

Fra.Le.

© RIPRODUZIONE RISERVATA