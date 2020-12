I DANNI

È partita la conta dei danni dopo la mareggiata che lunedì ha colpito il litorale di Ostia, dall'Idroscalo fino a Levante senza risparmiare nemmeno un piccolo tratto di costa. Dopo 12 ore consecutive di raffiche di vento che hanno raggiunto picchi fino a 100 chilometri orari, con il mare in burrasca e onde gonfie e alte quattro metri che si sono abbattute sugli stabilimenti balneari, le spiagge libere fino ad arrivare nelle case all'Idroscalo, ieri mattina i balneari e i cittadini da una parte e gli amministratori locali dall'altro hanno cercato di capire l'ammontare dei danni.

«Fare una stima ora è ancora troppo presto dice l'assessore all'Ambiente Alessandro Ieva è stato un evento talmente eccezionale che nessuno poteva prevedere avrebbe colpito così duramente. Al momento la nostra priorità è far tornare in casa entro questo pomeriggio (ieri ndr) le dieci famiglie evacuate all'Idroscalo e ospitate nella scuola Garrone».

Ieri mattina la Protezione civile era ancora al lavoro con le idrovore per risucchiare l'acqua residua nelle abitazioni allegate. Al lavoro anche gli operai dell'Ama che a Ponente hanno rimosso tonnellate di detriti portati dalla mareggiata e dal Tevere. «Dobbiamo fare in fretta aggiunge Ieva prima che una nuova ondata di maltempo si abbatta su Ostia e soprattutto all'Idroscalo dove stiamo aspettando che la Regione parta con i lavori di sistemazione e rifacimento delle scogliere a protezione delle case». L'appalto è stato affidato e il cantiere dovrebbe aprire subito dopo le feste, meteo permettendo.

Sulle spiagge libere di Ponente non sono riuscite a reggere alla furia del mare le cannucce delle staccionate di legno installate a novembre dall'amministrazione per evitare che il vento trascinasse la sabbia sul lungomare. Spostate di qualche metro anche le passerelle di cemento che ora dovranno essere ricollocate. Su questo la Lega ha già annunciato che chiederà conto alla giunta pentastellata della presidente Giuliana Di Pillo. «Come avevamo predetto sottolineano Monica Picca e Mauro Conti del Carroccio - alla prima mareggiata la staccionata messa a protezione delle spiagge di Ponente è stata gravemente danneggiata, con il risultato che ben 89mila euro di soldi pubblici sono stati spesi inutilmente».

Tanti anche i danni agli stabilimenti balneari sulla costa di Levante. Cabine divelte e spazzate via dal vento e dalla forza del mare che ha scavato un gradino di quasi un metro tra la battigia e la spiaggia vera e propria. L'erosione, che aveva già provocato ingenti danni all'inizio del mese, ha continuato la sua opera di devastazione. La spiaggia della Nuova Pineta non esiste più, a rischio anche la piscina che potrebbe crollare con la prossima mareggiata. Danni all'Ibiscus Beach, al Kursaal e alla Pinetina.

Moira Di Mario

