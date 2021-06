Sabato 26 Giugno 2021, 05:01

I CONTROLLI

Una donna di 36 anni, volto già noto alle forze dell'ordine per una precedente misura cautelare domiciliare che le era stata applicata di recente, è stata arrestata dai carabinieri nella giornata di giovedì. La 36enne infatti è stata sorpresa mentre circolava a bordo di un ciclomotore con una pistola nascosta nella borsetta. Fermata ad un controllo stradale, la 36enne avrebbe mostrato subito un certo nervosismo: abbracciava la borsetta che teneva a tracolla, cercando di nasconderla tra le braccia e di non farla vedere ai militari. I carabinieri però hanno notato questo atteggiamento e l'hanno ritenuto sospetto, così è scattata la perquisizione personale. I militari hanno trovato la pistola, che è risultata illegalmente detenuta, e hanno arrestato la donna, la quale è stata portata in carcere a Rebibbia. Sono in corso ora gli accertamenti tecnici specifici di rito: lo scopo è capire se la pistola sia stata usata di recente e a cosa esattamente servisse alla donna che ne era in possesso. A sorprendere la 36enne sono stati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, coadiuvati dai colleghi delle stazioni di Borgo Podgora e di Pontinia in un servizio congiunto di controllo della circolazione stradale. Altri due arresti sono stati eseguiti anche a Aprilia e Terracina. Nel primo caso, un 72enne è stato accusato di frode informatica in concorso. I carabinieri hanno eseguito nei suoi confronti un ordine di revoca della sospensione della carcerazione, con il ripristino della misura cautelare per fatti commessi a Milano. L'ordinanza di carcerazione è arrivata infatti dal tribunale del capoluogo lombardo e il 72nne dovrà scontare 7 mesi. A Terracina, invece, i militari hanno sorpreso un 64enne ricercato da almeno un mese: l'uomo, residente fuori città, era accusato di maltrattamenti in famiglia e si era reso irreperibile da alcune settimane, non appena aveva capito che per lui sarebbero scattate le manette. L'uomo è stato catturato dai carabinieri nella città di Monte Giove e ora si trova in carcere. Denunciato infine un 55enne di Minturno perché inottemperante agli obblighi degli arresti domiciliari: i carabinieri, durante un controllo, lo hanno sorpreso infatti mentre parlava con una persona estranea al nucleo familiare e gravata da precedenti penali.

Stefania Belmonte

