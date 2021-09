Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

IL BILANCIO

I poliziotti della Stradale ne vedono tante nel loro lavoro, da poter scrivere un libro per quante curiosità capitano a contatto con le persone e, inevitabilmente, con la cronaca. Purtroppo spesso anche per episodi spiacevoli o tragici. Ad esempio quello è che successo ad Itri, una decina di giorni fa, quando un trattore agricolo con rimorchio che si è quasi completamente ribaltato. Il mezzo è finito fuori strada ed è rimasto in diagonale in mezzo alla carreggiata. Ci sono volute ore per i rilievi e la rimozione del mezzo in sicurezza. Oppure, per venire ad un episodio più recente, qualche giorno fa a Latina una donna è andata strada con l'auto per un incidente autonomo. Quando sono arrivati i risultati del test alcolemico, i poliziotti non ci potevano credere: la donna, 40 anni, aveva un tasso superiore ai 2 grammi per litro. Era stata ad una festa con i marito ed aveva alzato un po' il gomito, poi era uscita di nuovo per comprare un gratta e vinci, ma la fortuna evidentemente non era dalla sua parte quel giorno. Oppure, sempre alcuni giorni fa e sempre a Latina, quando sulla Pontina hanno visto una auto sanitaria per il trasporto farmaci con il lampeggiante acceso che superava tutti: gli agenti hanno fermato il mezzo e hanno chiesto spiegazioni. L'autista ha ammesso che non era in emergenza ma voleva soltanto sbrigarsi: per lui è scattata una sanzione da 150 euro e 5 punti sulla patente. Il bilancio della Polstrada nel corso dell'estate ha visto oltre 4.000 veicoli controllati e circa 6.000 persone, sono stati elevati 2.388 verbali, 63 patenti e 76 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti decurtati dalle patenti ammontano a 6.040; per reati connessi con la circolazione, sono state deferite all'autorità giudiziaria 30 persone. Per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati 34 automobilisti. Incidenti rilevati: 131, di cui due mortali. Una grande task force messa in campo: 838 le pattuglie impiegate.

Stefania Belmonte

