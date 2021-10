Domenica 17 Ottobre 2021, 05:01

LE IPOTESI

Sulla base dei voti di lista e delle singole preferenze registrate al primo turno, è possibile avanzare le due ipotesi di Consiglio comunale di Sezze a seconda del vincitore del ballottaggio. Le proiezioni che seguono tengono conto del numero dei seggi, 16 in tutto, assegnati alla tipologia di Comune, e della loro ripartizione tra maggioranza e minoranza. Alla squadra del sindaco, chiunque fosse eletto tra Lidano Lucidi e Sergio Di Raimo, andranno 10 seggi corrispondenti al 60% del totale, non avendo nessuna delle coalizioni in campo totalizzato la maggioranza assoluta. Dunque, alle minoranze spettano i 6 seggi restanti.

MAGGIORANZA AL CIVICO...

Nell'ipotesi in cui a vincere fosse Lucidi, in base ai voti di lista, sarebbero attribuiti alla maggioranza 5 seggi a Identità Setina, 4 alla lista Lucidi Sindaco e 1 a Progetto Sezze 2000. Ed ecco i dieci possibili consiglieri di maggioranza, sulla base delle preferenze: Luigi Rieti, Michela Cappuccilli, Pasquale Casalini, Federica Pecorilli e Gianluca Calvano di Identità Setina; Pietro Del Duca, Rosetta Zaccheo, Maria France Pernarella e Gianluca Lucidi della lista Lucidi Sindaco; Orlando Santoro della lista Progetto Sezze 2000.

Entrerebbero in aula tra le minoranze i seguenti possibili sei consiglieri: Di Raimo, candidato sindaco non eletto, Alessandro Ferrazzoli e Dorin Adrian Briciu entrambi della lista Sezze Futura, Armando Uscimenti del Pd, il candidato sindaco del centrodestra Serafino Di Palma e Orlando Quattrini di Fratelli d'Italia.

... O ALL'EX SINDACO

Nell'ipotesi opposta in cui a vincere al ballottaggio fosse il candidato sindaco Di Raimo, i dieci posti spettanti alla maggioranza sarebbero i seguenti, ricavati sulla base dei voti di lista: 4 a Sezze Futura, 3 al Pd, 1 a Per Sezze, 1 alla lista Di Raimo Sindaco e 1 a Sezze Protagonista.

Ed ecco quindi i 10 possibili consiglieri di maggioranza: Ferrazzoli, Briciu, Giovanna Marchetti ed Enzo Polidoro di Sezze Futura; Uscimenti, Paolo Rizzo e Francesca Barbati del Pd; Mauro Calvano di Per Sezze, Luciana Lombardi della lista Di Raimo Sindaco e Pietro Panfilo di Sezze protagonista.

All'opposizione entrerebbero: Lucidi, sindaco sconfitto al ballottaggio, Rieti e Cappuccilli di Identità Setina, Del Duca della lista Lucidi Sindaco, il candidato sindaco Di Palma e Quattrini di Fratelli d'Italia. Questi ultimi comunque vada sono certi dell'elezione, come Ferrazzoli e Briciu della lista Sezze Futura e Armando Uscimenti del Pd,

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA