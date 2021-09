Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

GLI INTERVENTI

Le amministrazioni comunali sono pronte a colpire gli immobili abusivi, anche grazie al fondo nazionale che sosterrà le spese di demolizione. A Latina nel mirino le villette nei consorzi di via Valmontorio, ma anche i complessi a borgo Sabotino, strutture più o meno grandi. Sono questi i sette immobili giudicati completamente abusivi e non sanabili in quanto in area soggetta a vincoli, per abbattere i quali il Comune di Latina ha ricevuto un finanziamento di 280mila euro, cui corrisponderà una cifra identica dal Bilancio comunale, per un totale di quasi 600mila euro. Sono interventi che rientrano tra quelli approvati dal ministero delle Infrastrutture per immobili sorti privi di autorizzazioni in aree soggette a vincoli dall'ambientale all'idrogeologico al paesistico, non recuperabili e quindi non destinabili a fini sociali, e per i quali si sono concluse le procedure di acquisizione al patrimonio comunale.

Si tratta, in particolare, di tre villette in consorzi di via Valmontorio (Astura, di 986 metri cubi, per una spesa di 55mila euro; Lido di Foceverde per 273 metri cubi, per un costo di 15mila euro; San Pietro, di 926 metri cubi, per un importo di 51mila euro); di una villetta in una traversa di via Litoranea a Borgo Grappa (966 metri cubi, per un costo di 51mila euro); un'altra in strada del Bottero a Borgo Sabotino (825 metri cubi, un costo di demolizione di 46mila euro); una struttura di 1.326 metri cubi in via dei Monti Lepini (74mila euro di spesa); spicca infine una lottizzazione in strada Alta a Borgo Sabotino di 4.866 metri cubi, pari a quasi 1.500 metri quadri, che avrà il costo di demolizione più alto: 271.667 euro. L'ASSESSORE

«Partiamo con queste demolizioni - spiega l'assessore al Governo del territorio, Francesco Castaldo - e, nel prossimo bando, concorreremo anche per altre, in particolare le sei villette abusive di Borgo San Michele», riconducibili a esponenti di un noto clan criminale del capoluogo.

FONDI

A Fondi le ruspe sono pronte a tornare al lavoro per continuare a liberare il territorio dal cemento illegale. Un'azione di contrasto all'abusivismo edilizio resa possibile anche dal sostegno garantito dal Ministero delle Infrastrutture: il Comune si è visto stanziare nuovi finanziamenti ad hoc. Quasi 10mila euro, che vanno ad aggiungersi agli oltre 40mila già destinati all'inizio dell'anno. La somma appena assegnata servirà per gli abbattimenti di quattro piccoli immobili localizzati in prossimità dell'area litoranea, per un totale di circa 800 metri cubi di cemento. Le prossime demolizioni avverranno sulla Flacca, in via Guado Bastianelli, in via Selva Vetere e lungo il terzo tratto di via Ponte Baratta. Degli interventi relativi a manufatti al centro di contenziosi andati a concludersi in maniera definitiva, e da tenersi secondo un ordine di priorità condiviso dall'amministrazione e dall'autorità giudiziaria. I fondi avviati verso la Piana sono legati a un bando istituito a fine 2020, e che prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese di abbattimento previste, con la parte restante reperita dal bilancio comunale. «Gli addetti ai lavori lo sanno bene, spesso gli abbattimenti rimangono in sospeso per via delle cospicue risorse da reperire», ricorda l'assessore all'Urbanistica Claudio Spagnardi, che ha curato le pratiche per il bando insieme al dirigente Bonaventura Pianese. «Si parla dei soldi necessari alla demolizione, ma anche e soprattutto allo smaltimento dei materiali di risulta, quasi sempre il capitolo di spesa più elevato. In uno scenario che continua a vedere gli enti locali in difficoltà nel rivalersi a livello economico sui privati, ogni euro in più da indirizzare agli abbattimenti rappresenta una boccata d'ossigeno».

Andrea Apruzzese

Mirko Macaro

