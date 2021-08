Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

Saranno ricevuti in prefettura domani, 27 agosto, i comitati che da anni si battono contro i miasmi della Sep di Pontinia. I responsabili dei comitati, che rappresentano centinaia di cittadini residenti tra le zone di Mazzocchio, Pontinia città, Sonnino scalo e Priverno (in particolare le zone più vicine a Pontinia, come Macallè, Boschetto e Gricilli) saranno a colloquio con il prefetto per fare il punto della situazione. I comitati avevano già chiesto un incontro lo scorso 15 luglio, poi subito dopo l'incendio che ha coinvolto la Sep domenica scorsa, avevano sollecitato per essere ascoltati a livello istituzionale. «Quello che noi vediamo sul nostro territorio - dice Luigi Cellini, del comitato di Mazzocchio, il primo che ha intrapreso la battaglia contro i miasmi della Sep - è che la situazione peggiora invece di migliorare. Se prima avevamo soltanto i miasmi della lavorazione dell'organico, oggi abbiamo anche quel cattivo odore acre di rifiuti misto a bruciato, che invade l'aria in tutto il territorio e che la rende irrespirabile. Viviamo chiusi in casa: la gente rispetta le regole, tiene le finestre chiuse, ma purtroppo ci troviamo a distanza di due anni dal sequestro che era stato operato dai carabinieri forestali e dalla polizia stradale nell'ambito di Smokin' Fields, in una situazione a dir poco surreale. Al prefetto faremo presente la nostra situazione e spiegheremo il nostro punto di vista, quello che speriamo è però soprattutto che questo ennesimo episodio spiacevole che riguarda la Sep non abbia danneggiato ulteriormente l'ambiente e la qualità della vita delle persone, che temono per la propria salute».

Ste.Bel.

