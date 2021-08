Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

LE REAZIONI

I comitati contro la Sep di Pontinia, che domenica notte è andata a fuoco, gridano al disastro ambientale. «A prendere fuoco è stato il capannone dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti organici ancora da trattare della Sep. Si tratta di rifiuti dai quali, dopo un lungo trattamento, viene prodotto compost spiegano i rappresentanti dei comitati di Mazzocchio, Il Fontanile, Boschetto Gricilli e Macallè Dopo ogni lavorazione vengono isolati materiali di scarto contenenti plastiche, materiali ferrosi, altri materiali non più differenziabili e destinati alle discariche. È davvero difficile credere che l'incendio di ieri, nei quali ha preso fuoco anche parte di un capannone costruito con materiale plastico e lamiera, non abbia sprigionato nell'aria materiale tossico. Ora sostengono i comitati cittadini di Pontinia, Priverno, Sonnino Scalo l'unica via è la revoca dell'Aia». I comitati hanno così lanciato una petizione online da inviare alla Regione Lazio. «Tra le prime firme ci piacerebbe vedere quella del sindaco di Pontinia e presidente della Provincia Carlo Medici. Sono passati anni da quando il sindaco, in un incontro pubblico, disse che la Sep sarebbe stata chiusa se non avesse funzionato correttamente. Ebbene servono altre prove secondo lui dopo il disastro di ieri? La revoca concludono è possibile. La Regione Lazio l'ha accordata per il Tmb Salario nel settembre 2019. Ora chiediamo che la stessa cosa avvenga nel nostro territorio». La situazione però non è facile: l'impianto è sotto amministrazione giudiziaria da due anni, dopo il sequestro avvenuto a seguito dell'inchiesta Smokin' Fields dei carabinieri forestali e della polizia stradale. Campi fumanti per via degli sversamenti di compost non maturo (quindi ancora rifiuto) che fermentava sotto i terreni. Il sequestro avrebbe prima o poi probabilmente portato alla confisca dell'impianto e l'idea era quella che diventasse un impianto di proprietà pubblica ed anche un punto di riferimento per la provincia (almeno la parte nord) per il trattamento dell'organico conferito dai comuni, da inserire nel futuro Ato dei rifiuti. Ora però ci si è messo di mezzo il fuoco: tutto da rifare per la Sep, che ha già beneficiato di di 2 milioni di euro per sistemazione e ripartenza? Di fatto, intanto, chi sta subendo le più gravi conseguenze sono i residenti della zona di Mazzocchio, a Pontinia, dove sorge l'impianto di trattamento dell'organico: hanno trascorso un'altra notte da incubo, dopo anni di miasmi. Più di qualcuno è stato costretto ad abbandonare la propria abitazione per farsi ospitare da amici e parenti, persino fuori città.

Stefania Belmonte

