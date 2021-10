Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

I CANDIDATI

Roccasecca dei Volsci vede ripresentarsi per la terza volta consecutiva alle elezioni amministrative la sindaca Barbara Petroni che conta di vincere di nuovo il turno elettorale alle spese di una lista di opposizione che la vede lottare, voto su voto (880 sono gli elettori), contro Massimo Mattoni, funzionario dell'ex Provveditorato agli Studi (ora Miur) di Latina.

Dice la sindaca uscente di essere soddisfatta «della lista che abbiamo formato spiega che è completa di candidati che rappresentano tutto il territorio che va dalla campagna alla montagna e che hanno professionalità ed età diversificate» eppoi una stoccata per gli avversari «la nostra lista Vivere la Rocca è fondata sulla descrizione del programma e non sull'attacco agli avversari».

Questi i candidati consiglieri comunali che sostengono la Petroni: Francesco Balzarani, Giovanni Cipolla, Adriano De Marchis, Daniele De Marchis. Giuseppe Papi, Franca Petroni, Teresa Pietricola, Sandro Pongelli, Carmine Tamburini, Ludovico Zaccarelli.

LO SFIDANTE

L'avversario della Petroni, il candidato sindaco Massimo Mattoni, corre per la lista Roccasecca Domani spiega che «la nostra lista è nata con il desiderio di vincere per rinnovare e cambiare il modo di amministrare il Comune di Roccasecca dei Volsci, dando concretezza ed efficacia, rapidità e trasparenza alla gestione politico-amministrativa».

I candidati consiglieri che sostengono Mattoni sono invece: Rosalba Mandatori, Antonio Casconi, Andrea De Marchis, Debora Balzarani, Biagio D'Ascanio, Vanessa De Simone, Carlo Remiddi, Giorgia Loredana Abbenda, Felice De Marchis, Giuseppe D'Ascanio.

