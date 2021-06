Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

Riportare i borghi al centro della vita culturale e sociale della città. Con questo obiettivo torna per il secondo anno consecutivo I Borghi al centro, iniziativa promossa dall'associazione Minerva e dalla Consulta dei Borghi. La rassegna, che abbraccerà i tre mesi estivi, è stata presentata ieri presso il locale Aria a Latina.

«Sulla scia del successo dello scorso anno ha spiegato Donatella De Persis, referente della Consulta dei Borghi - abbiamo voluto replicare il format colorandolo d'oro con l'iniziativa Cuori di paglia, che prevede un anfiteatro itinerante realizzato con le balle di paglia». Una location d'eccezione che ospiterà concerti e performance teatrali. «Sono molto emozionata per l'avvio di questa seconda edizione. ha dichiarato Annalisa Muzio, presidente dell'Associazione Minerva e ideatrice della Consulta dei Borghi Tutto questo è stato possibile grazie alla capacità di fare rete tra persone animate dalla volontà di ridare valore a questo territorio. E' attraverso eventi come questi che si crea il senso di identità. Il Palio non è solo un evento sportivo, ma è tutto ciò che ruota intorno all'amore per la città». La gara podistica, ultimo appuntamento in programma il 12 settembre in piazza del Popolo, sarà preceduta, il 4 settembre, da un vivace momento di condivisione che vedrà protagonisti tutti i Borghi che parteciperanno al Palio come ha spiegato Andrea Borsato in rappresentanza di Borgo Carso, vincitore della prima edizione.

«Dopo la pandemia - ha sottolineato Shada Vitali, coordinatrice del Tavolo permanente della cultura e delle arti a Latina - è arrivato il momento di tornare in campo e con questo spirito abbiamo realizzato il programma che vede protagonisti artisti ed eccellenze locali». Si parte il 29 giugno, alle 18, al Parco delle Querce Sporting Club a Borgo Carso con lo spettacolo Finalmente applausi; e il 30 giugno alle 19 all'Hotel Tirreno, sul lungomare, con un reading musicale tratto dal romanzo La scelta della pecora nera di Gian Luca Campagna, tango e bolero del Trio Mar Azul e letture di Simona Serino. . La kermesse proseguirà con un ampio cartellone di eventi gratuiti; altre location coinvolte: La tana del Gatto di Borgo Grappa e Piana delle Orme.

Serena Nogarotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA