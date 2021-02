© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLOGli operatori balneari di Latina non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna neanche sul fronte delle avversità naturali e per questo chiedono al Comune che sia anticipata la data di inizio lavori per l'avvio della stagione balneare. Negli ultimi anni, con la cosiddetta mini destagionalizzazione, la data di inizio per le attività di montaggio delle strutture è stata fatta coincidere con il primo aprile.«Ma questa volta dicono occorre muoversi ancora prima». In attesa di vedere concretizzati interventi pubblici di tutela della costa, registrano di giorno in giorno l'avanzata dell'erosione marina e i danni prodotti dalle mareggiate sempre più frequenti, probabilmente per effetto dei cambiamenti climatici. «Occorre un cambio di passo», fanno sapere attraverso l'Assobalneari. Fiduciosi nel buon esito dei ricorsi annunciati contro la mancata estensione dei titoli concessori fino al 2033, gli imprenditori titolari dei lidi di Latina sono pronti ad investire ancora una volta nelle loro attività. A cominciare da subito.«Quest'anno a seguito delle mareggiate spiega Massimo Perin - abbiamo avuto un grandissimo quantitativo di detriti spiaggiati. Mai vista una cosa del genere in tanti anni di attività. Con l'erosione, in assenza di interventi, la situazione non può che peggiorare. Non va mai meglio. Per questo è necessario che siano ripensate anche alcune date, come quella di inizio lavori. Perché prima si interviene e meglio è».Il timore è che se si deve aspettare il primo aprile per raddrizzare pali e palizzate, c'è il rischio di non trovarli più. La categoria in questo momento lamenta la possibilità di accesso al credito sulla base di titoli concessori della durata di undici mesi scarsi. Lamenta le spese legali per i ricorsi, di cui avrebbe fatto volentieri a meno, ma certo non rinuncia ad esporsi ad ulteriori sacrifici per salvare la propria attività, per il sostentamento della propria famiglia e dei propri dipendenti. Il tutto a beneficio di un servizio, in scadenza, ma nella speranza probabilmente di vedersi riassegnare il proprio arenile attraverso la gara che l'attuale amministrazione comunale ha cercato di garantire per il prossimo futuro a tutela della concorrenza e del mercato.Resta il ritardo negli interventi di tutela della costa finanziati dalla Regione Lazio. A marzo/aprile dovrebbero iniziare i lavori per un importo di 196mila euro, corrispondente al risanamento urgente di danni prodotti dalle mareggiate del 2018: è previsto il deposito di spiaggia in due punti del litorale. In fase di progettazione l'intervento da 1.100.000 euro previsto nel 2019 con il protocollo d'intesa con Sabaudia. Il Comune, infine, è in cerca di progettisti per il ripascimento da 5,5 milioni di euro, finanziati dal Cipe nel 2019. Ma purtroppo Latina in questo è in buona compagnia. L'assessore regionale Mauro Alessandri, in una recente commissione, ha ricordato a tutte le municipalità del Lazio che la Regione è pronta ad aiutare i comuni in difficoltà sulle opere di tutela della costa.R.Cam.