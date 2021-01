© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABAUDIANon è rimasto che il nastro bianco e rosso apposto giovedì mattina dalla polizia locale di Sabaudia che delimita un'area boscosa ora di nuovo intonsa e pulita. Qualcuno, nottetempo, ha ripulito la discarica abusiva che era stata scoperta all'interno della Baia d'argento, a Sabaudia. Ha agito probabilmente con il buio nella notte tra giovedì e venerdì. Ieri mattina lo scenario era completamente cambiato. Si infittisce quindi il mistero. Le domande si moltiplicano. Chi ha abbandonato quei rifiuti sperando di farla franca? Chi è andato a raccoglierli per farne sparire ogni traccia? Dato che non è stato il Comune di Sabaudia l'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di coloro che hanno scaricato qualche giorno fa quel cumulo di rifiuti tra la vegetazione con la finalità di cancellare ogni traccia. In realtà però i rilievi fotografici sono stati già effettuati dalla Polizia Locale guidata dal comandante Leonardo Rognoni e gli elementi per risalire ai responsabili potrebbero esserci. Innanzitutto una traccia potrebbe essere individuata nella moto d'acqua abbandonata e poi fatta scomparire. Possiede un numero di matricola che dovrebbe far risalire al proprietario. Secondo la polizia locale occorreranno una ventina di giorni per svolgere tutte le indagini ma alla fine se ne dovrebbe venire a capo. Le ipotesi al vaglio sono essenzialmente due. Si pensa che i rifiuti possano provenire da un deposito che non dovrebbe trovarsi molto lontano o che si tratti degli scarti di un appassionato di motori dato che sono stati ritrovate le coperture di diversi motori nautici. Oltre alla moto d'acqua erano stati ritrovati anche molti tubi di plastica nonché sedie e giochi da bambini dello stesso materiale. Insomma se la strada della matricola è quella giusta si potrebbe risalire al responsabile che quindi potrebbe essere punito. Purtroppo trattandosi di un'area boscosa ed isolata non vi sono telecamere che possano aver ripreso il passaggio di chi ha scaricato e poi nuovamente caricato per portare via i rifiuti che, comunque, in qualche modo e da qualche parte dovranno essere smaltiti. Ovviamente le immagini della discarica abusiva hanno fatto rapidamente il giro del web suscitando l'indignazione tra i cittadini di Sabaudia. In molti sperano che i responsabili vengano individuati. Nel frattempo si moltiplicano le segnalazioni di abbandono di rifiuti, eternit compreso, nelle zone limitrofe ed anche in altre zone della città, a partire dalle aree ricomprese nel Parco Nazionale del Circeo. I cittadini chiedono più controlli, più telecamere, più vigilanza.Ebe Pierini© RIPRODUZIONE RISERVATA