Domenica 19 Settembre 2021, 05:01

SABAUDIA

Per ora non possono continuare ad utilizzare il tratto del litorale di Sabaudia per il quale da alcuni anni avevano la concessione. Gli operatori del Coalsa (Consorzio Albergatori Sabaudia) e Fast Im srl hanno infatti perso il primo round della loro battaglia contro l'amministrazione comunale che ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia di due atti relativi l'utilizzo di una parte della spiaggia. Il Consorzio, che raggruppa operatori che si occupano di servizi turistici e gestione di stabilimenti marittimi, stabilimenti fluviali, stabilimenti lacuali e balneari, assistiti dagli avvocati Jessica Quatrale e Alfredo Zaza d'Aulisio, avevano chiesto l'annullamento di due note predisposte e adottate dal Comune a maggio e a luglio 2021 con le quali si negava la proroga della concessione demaniale sul litorale. Tale concessione in realtà, dopo essere stata utilizzata per alcuni anni dal Coalsa, era stata ceduta da quest'ultimo ad un altro soggetto, vale a dire una struttura alberghiera. Una circostanza questa che ha pesato nella decisione dei giudici amministrativi. Il Comune di Sabaudia infatti, rappresentato dall'avvocato Dino Lucchetti, nel motivare i provvedimenti che hanno negato la proroga, ha anche messo in evidenza come non sia possibile autorizzare il sub ingresso di un altro soggetto, diverso da quello che ha ottenuto la concessione. Oltre a ciò la richiesta del Consorzio Albergatori Sabaudia aveva un vizio legato ai tempi di entrata in vigore delle norme rispetto alla richiesta della concessione. Nell'ordinanza i giudici amministrativi sottolineano come la domanda di tutela cautelare non possa essere favorevolmente scrutinata per carenza del requisito del fumus boni iuris, dato che, come rilevato dalla difesa del Comune resistente, l'autorizzazione della cui proroga si disputa non era ancora esistente al 30 dicembre 2018, data di entrata in vigore dell'articolo oggetto della richiesta essendo stata rilasciata il 1 giugno 2020. Mancando dunque il requisito fondamentale il Tribunale amministrativo di Latina ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato presentata in via incidentale da parte ricorrente che è stata anche condannata al pagamento delle spese della fase cautelare del giudizio. Niente proroga delle concessioni dunque per ora per il gruppo di operatori di Sabaudia.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA