16 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







SABAUDIA

La gestione dei servizi cimiteriali continua a riservare sorprese in provincia di Latina e torna sotto i riflettori questa volta per la guerra giudiziaria che si sta consumando a Sabaudia dove l'appalto, aggiudicato meno di due mesi fa dall'amministrazione comunale, è stato contestato e impugnato davanti al Tar da una delle ditte escluse.

Oggetto del contendere un appalto per l'affidamento dei servizi e delle operazioni cimiteriali comunali per la durata di un anno per il quale hanno presentato un'offerta sette ditte delle quali soltanto 5 sono state ammesse alla graduatoria finale. Tra queste due in particolare avevano presentato un'offerta con un ribasso ritenuto dalla stessa amministrazione superiore alla soglia di anomalia fissata dalla piattaforma informatica nella percentuale del 36,30%. Si tratta della Gap Gestione Appalti Pubblici S.r.l.s che offriva un ribasso del 49,50% e della Funeral Service di Sabaudia la cui proposta prevedeva un ribasso del 42,60%.

L'offerta ha sollevato qualche dubbio tanto che ad entrambe le ditte l'amministrazione ha richiesto di fornire le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché gli altri elementi di valutazione dell'offerta. Al successivo esame della documentazione fornita dai due concorrenti alla fine l'aggiudicazione è andata alla Gap Gestione Appalti Pubblici con sede a Roma, in pratica quella con la percentuale di ribasso maggiore. Peraltro le altre cinque partecipanti inserite nella graduatoria finale avevano presentato ribassi molto minori che andavano dal 2% al 30% massimo, restando dunque al di sotto della soglia fissata.

L'appalto è stato affidato all'importo complessivo di 17.842 euro avendo ritenuto l'amministrazione «i chiarimenti forniti dalla Gap sufficienti a dimostrare la congruità e l'affidabilità dell'offerta». Ma la Funeral Service non ha gradito la scelta e ha deciso di presentare ricorso al Tar di Latina contro il Comune di Sabaudia e la Gap, ditta aggiudicataria, chiedendo l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione n. 222 del 23 febbraio 2021 in forza della quale l'Amministrazione comunale di Sabaudia che si è costituita in giudizio - aggiudicava l'appalto di affidamento della gestione dei servizi e delle operazioni cimiteriali alla GAP Gestione Appalti Pubblici Srls nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali. Il Tribunale amministrativo nell'udienza di mercoledì, riunito in camera di consiglio, ha esaminato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato dalla Funeral Service e con una ordinanza ha rinviato all'udienza del 23 giugno prossimo per la trattazione del merito del ricorso.

Per ora il ricorso è stato giudicato meritevole di essere trattato, poi in quella sede saranno esaminati tutti i documenti di entrambe le parti per scendere nel merito della questione.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA