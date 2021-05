12 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







SANITA'

Non bastassero gli affanni legati alla pandemia da Covid, a far boccheggiare il Presidio Centro ci si mettono pure i guasti irrisolti: all'ospedale di Fondi da settimane è impossibile fare radiografie. L'unica apparecchiatura diagnostica deputata a eseguirle è andata ko. E così è rimasta, per il momento. Costringendo l'Uoc di Radiologia del San Giovanni di Dio a lavorare a mezzo servizio. Di fatto, presso la struttura di via San Magno è possibile svolgere solo Tac. Per il resto, gli utenti vengono puntualmente dirottati verso il Fiorini di Terracina. I risultati? Piuttosto semplici da intuire. Disagi per i pazienti interessati dalle forzate trasferte all'ombra del tempio di Giove, ed effetti collaterali a cascata su reparti e unità operative di entrambi i nosocomi. Oltre che sulle tempistiche complessive di intervento, in non poche occasioni dilatate di ore, e sulle funzionalità del servizio di 118: da quando il macchinario del San Giovanni di Dio si è ritrovato fuori uso, i trasporti intraospedalieri sono andati a moltiplicarsi. Una vera impennata, garantiscono gli addetti ai lavori. Per un costante andirivieni di ambulanze che, di volta in volta, rischia di far rimanere il territorio di pertinenza parzialmente scoperto. «Le indagini radiologiche tradizionali, sia di pronto soccorso che per pazienti ambulatoriali e degenti, non potranno essere eseguite e dovranno essere effettuate presso il servizio di Radiologia di Terracina», hanno evidenziato da Fondi all'Azienda sanitaria. Facendo in un certo senso presagire quanto sarebbe accaduto. Eppure, mentre il tempo scorre e la macchina della sanità procede sotto sforzo, il ritorno alla normalità tarda ad arrivare. L'apparecchio radiologico in uso al San Giovanni di Dio - un Multix Siemens d'ultima generazione - continua a non funzionare. Tenendo in ostaggio operatori e utenti.

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA