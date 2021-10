Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

Da oggi non sarà più possibile accedere al luogo di lavoro, pubblico o privato che sia, senza green pass. Non cambia niente per chi ha il vaccino, ma diventa un problema per chi per ragioni personali fino ad ora ha scelto di non farlo. Le regole imposte dal Governo, infatti, prevedono che chi ha patologie o problemi di salute certificati dal medico di famiglia che gli impediscono di sottoporsi alla somministrazione del vaccino possa usufruire dei tamponi a costo zero. Per tutti gli altri, invece, il costo calmierato e obbligatorio - è di 15 euro ogni 48 ore. Una cifra ingente per chi lavora cinque giorni a settimana, che il Governo non ha intenzione di eliminare o abbassare proprio per invogliare più persone possibile a vaccinarsi. C'è però chi ha deciso in autonomia di ridurre il prezzo del test rapido, come alcune farmacie della provincia di Latina dove vengono offerti pacchetti-tamponi oltre alla stampa del green pass a tempo.

La richiesta è alta, tanto che i social sono pieni di annunci dove gli utenti si scambiano informazioni sui luoghi dove viene offerta la scontistica migliore o la strategia promozionale più convincente. Nella farmacia Latinafiori, ad esempio, è possibile acquistare un pacchetto da 8 tamponi al costo di 80 euro, che equivale a pagare 10 euro ogni test anziché 15. Come nelle altre farmacie della provincia di Latina c'è stato un notevole incremento di richieste, le agende sono piene e per prendere appuntamento occorre necessariamente prenotare e anche in anticipo. Offerta speciale anche alla farmacia Fontevita di via San Carlo da Sezze, dove addirittura 10 tamponi costano 80 euro, con un risparmio di ben 70 euro per il cliente che a prezzo pieno avrebbe invece pagato 150 euro. Qui si applica anche una scontistica per i più affezionati: chi deve fare un tampone a settimana, ad esempio, lo pagherà 10 euro anziché 15. «Le richieste sono tantissime spiega il titolare - tanto che abbiamo preso anche del personale in più. Per adesso effettuiamo tamponi sia su prenotazione che senza prenotazione dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Effettuiamo circa 700 tamponi al giorno». È questo il piano promozionale delle farmacie di Latina, che coincide con quello che sta accadendo nel resto d'Italia. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato comunque non si arrende e tenta di intercettare i circa 200mila non vaccinati del territorio: «Continuiamo la nostra campagna vaccinale e invitiamo chi ancora non si è vaccinato a richiederlo. Non solo perché è gratuito ma anche per evitare una inutile corsa ai tamponi pur di ottenere il certificato verde».

Bianca Francavilla

