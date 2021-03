25 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







«Le notizie di questi giorni hanno gettato nello sconforto tanti nella nostra comunità». A scriverlo in un comunicato è l'Azione Cattolica parrocchiale di Santa Maria, di Sezze. « La coscienza civile e religiosa del nostro paese è come morsa dalla gravità delle azioni compiute, che risultano particolarmente deprecabili ed esecrabili. Sotto gli occhi di tutti è colpito il valore della persona umana, fino a ipotizzare il vilipendio di cadavere e la profanazione del luogo sacro, della memoria e degli affetti: il nostro cimitero. Come associazione di laici cristiani appassionati alla vita della nostra città, riteniamo che quanto accaduto debba chiamare in causa tutta la cittadinanza di Sezze e interrogarci seriamente rispetto ai temi della legalità, del rispetto, del bene comune. Ogni cittadino è chiamato a rispettare le regole anche nel piccolo della propria quotidianità e a supportare chi, con senso di responsabilità, decide di denunciare il malaffare, con coraggio e senza il disincanto o la rassegnazione». Secondo l'Azione cattolica «è necessario invece dare vita a un concorso di responsabilità civile collettiva ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA