Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

METEO

L'anticiclone africano Lucifero che in questa settimana di Ferragosto si sta abbattendo su tutta Italia non lascia tregua alla provincia pontina, toccata da temperature altissime, le peggiori registrate dall'inizio dell'estate. Secondo il bollettino del ministero della Salute le ondate di calore portano Latina fra le province da bollino rosso, che indica il livello tre di allerta, con condizioni di elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi e che possono avere effetti negativi sulla salute di anziani, soggetti fragili, bambini ma anche di persone sane e attive. Da ieri e per i prossimi due giorni dunque il bollettino rosso non abbandonerà purtroppo il territorio pontino e le temperature continueranno a sfiorare i 40 gradi. In particolare, secondo il bollettino del Ministero la temperatura già alle 8 di ieri mattina era di 26 gradi, salita a 38 gradi intorno alle 14. Non andrà meglio nella giornata di oggi, quando le rispettive temperature saranno di 26 e 38 gradi, le stesse che si prevedono anche nella giornata di venerdì 13 agosto. La temperatura massima percepita in questi giorni torridi non sarà inferiore a 38-39 gradi.

Cosa fare dunque per difendersi? La Asl di Latina ha indicato i comportamenti da tenere e quali invece quelli da evitare. Il primo passo è dunque quello di seguire il meteo, indossare cappello e occhiali da soli quando si esce, indumenti leggeri, comodi e chiari in fibre naturali, bere almeno due litri di acqua al giorni, lavarsi spesso i polsi con acqua fresca e fare pasti molto leggeri privilegiando frutta e verdura. E' bene poi evitare di uscire nelle ore più calde, di esporsi al sole in modo prolungato, di bere alcolici o bevande molto fredde e assumere integratori senza consulto del medico.

