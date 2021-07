Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

IL SONDAGGIO

Dopo cinque anni di mandato e a pochi mesi dalle nuove elezioni il consenso di Damiano Coletta tra i cittadini di Latina è al 58,5%, abbondantemente sopra la maggioranza. Lo ha rivelato ieri l'annuale classifica del Sole 24 ore che misura l'indice di gradimento dei sindaci del Belpaese. Il primo cittadino ottiene un risultato più che onorevole, resta nella parte alta della classifica e si piazza al tredicesimo posto in Italia, in coabitazione con il sindaco di Crotone.

Rispetto a cinque anni fa Coletta scende del 16%, ma pesa su questo dato il clamoroso risultato del ballottaggio del 2016 quando ottenne il 75% dei voti. In realtà il consenso di Coletta si è stabilizzato ormai da tre anni, se si considera che sia lo scorso anno, sia il precedente, il primo cittadino nella classifica del Sole si attestava intorno al 60% dei consensi. Nel 2020 era risultato nono e perde dunque solo quattro posizioni.

In testa alla classifica quest'anno c'è il sindaco di Bari, Antonio De Caro, con il 65% dei consensi, seguito da Luigi Brugnaro di Venezia (62%) e Giorgio Gori di Bergamo (61%). A rendere più rilevante il risultato di Latina va detto che nei primi quindici posti della classifica sono solo due i sindaci eletti nel 2016 che hanno mantenuto un consenso molto alto e sono appunto Damiano Coletta e l'inossidabile Clemente Mastella, sindaco di Benevento (sesto in Italia con il 59,5%), mentre tutti gli altri primi cittadini con i maggiori consensi sono stati eletti nelle tornate successive (tra l'altro dei primi 13 solo sette sono al primo mandato e i primi tre sono tutti alla seconda tornata).

Spicca che nei primi quindici posti ci sono solo tre sindaci di città del centro sud - Latina, Benevento e Crotone - che riescono a mantenere il favore dei propri concittadini ben oltre il 50% e per di più nell'anno orribile della pandemia, che invece è costato caro al sindaco di Messina, Cateno De Luca, precipitato dal podio dello scorso anno al 22esimo posto di oggi (perdendo l'11% dei consensi). E vero che tra i primi tredici sindaci Coletta è quello che perde più consensi rispetto al 2016 (come detto -16%), ma nella classifica tutti i sindaci eletti con più del 70% dei voti pagano oggi un calo a due cifre. Palazzi, primo cittadino di Mantova ha perso l'11,8%, Calcinaro di Fermo il 12,4. Molto peggio è andata a Roberto Gravina di Campobasso: eletto nel 2019 con il 69% dei voti oggi, oggi appena due anni dopo, vede il consenso scendere al 50% perdendo 19 punti.

Nel Lazio, Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone è 30esimo in classifica: eletto con il 56,4% oggi al il 56,5% dei consensi (+01%). Appena 64esimo il sindaco di Viterbo, addirittura 90esimo quello di Rieti, ultima Virginia Raggi che è in fondo alla classifica al 94esimo posto.

Il Sole 24 ore spiega che il sondaggio Governance Poll è stato realizzato da Noto Sondaggi su un campione di mille elettori in ogni Regione e 600 in ogni Comune disaggregati per sesso, età e residenza. Le interviste sono state effettuate tra il primo aprile 2021 e il 28 giugno scorso.

Vittorio Buongiorno

