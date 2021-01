© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLAIntanto però si va avanti con gli Open day, soprattutto quelle scuole che con il nuovo piano di dimensionamento scolastico offriranno nuovi indirizzi come nel caso del Istituto Vittorio Veneto Salvemini che il 16 e 23 gennaio presenterà il nuovo indirizzo di studi professionali Servizi Culturali e dello Spettacolo. Su appuntamento, sarà possibile visitare la scuola, approfondire la conoscenza dell'offerta formativa dell'Istituto, e fare l'iscrizione in sede. Martedì 12 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la Dirigente e i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi-Mattei di Latina incontreranno online gli studenti delle medie per continuare la presentazione dell'offerta formativa del polo professionale della città. L'Open Day sarà dedicato ai due indirizzi Manutenzione e Assistenza tecnica e Made in Italy. Il Filosi di Terracina presenterà oggi e domani il nuovo indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane nel corso dell'open day in modalità digitale. Un'offerta formativa che risponde alle esigenze del territorio spiega la dirigente Margherita Silvestre strutturato per formare figure professionali specializzate nell'ambito della produzione, della vendita dei prodotti agrari e agro-industriali, nella promozione del territorio e dei prodotti tipici, nella salvaguardia dell'ambiente e delle aree protette. Anche le altre scuole superiori svolgeranno open day on line, tutti nella maggior parte tra questo e il prossimo week end, basterà collegarsi al sito delle varie scuole per avere tutte le indicazioni. Stesso procedimento anche per gli istituti comprensivi considerando l'impossibilità di visitare i plessi in presenza, se non in rare eccezioni e previo appuntamento.